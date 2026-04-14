Port Noir: veröffentlichen neue Single & Video “Burst” vom kommenden neuen Album „The Dark We Keep“

Die schwedische Prog-Band Port Noir nähert sich der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten fünften Studioalbums The Dark We Keep, das am 15. Mai erscheint. Seit der Albumankündigung im Januar hat das Trio bereits mehrere beeindruckende Tracks daraus geteilt und gewährt mit Burst den nächsten Einblick in die neue Veröffentlichung.

Die Band kommentiert die neue Single:

„Was, wenn alles zerbricht? Diese Frage hat uns beim Schreiben dieses Songs begleitet und ganz natürlich ihren Platz auf The Dark We Keep gefunden. Als Band sind wir immer wieder zu der Idee zurückgekehrt, woran wir festhalten – an Dingen, die nur existieren, weil wir sie im Dunkeln behalten. Mit Burst geht es um den Punkt, an dem Festhalten nicht mehr ausreicht. Einen Moment des Zerbrechens, in dem alles, was wir zurückgehalten haben, nach außen drängt. Auf diesem Album befindet sich der Song genau an dieser Grenze – dort, wo Gewicht zu Druck wird, und man spürt, dass gleich alles nachgibt.“