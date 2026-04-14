Wiesmoor Rockt! Vol.3: findet am 18.07.2026 auf der Freilichtbühne Wiesmoor statt

Am 18.07.2026 verwandelt sich die Freilichtbühne Wiesmoor erneut in ein Zentrum für Rockmusik und Festivalstimmung: Wiesmoor Rockt! Vol. 3 geht in die nächste Runde.

Das beliebte Tagesfestival beginnt um 12:00 Uhr, der Einlass startet bereits um 11:00 Uhr. Bis etwa 23:00 Uhr erwartet die Besucher ein ganzer Tag voller Live-Musik, Energie und Festival-Atmosphäre.

Für das Line-Up sind bereits mehrere Bands bestätigt, darunter bekannte Namen der deutschen Rock- und Punk-Szene wie Betontod, Adam Angst, 100 Kilo Herz, Hi! Spencer, FRAUPAUL, Treptow sowie weitere Acts.

Tickets sind über Mein LIEBLINGS Event GmbH erhältlich.

Wiesmoor Rockt! Vol.3

Ort: Freilichtbühne Wiesmoor

Datum: 18.07.2026

Einlass: 11:00 Uhr

Beginn: 12:00 Uhr

Tickets gibt es direkt hier: https://meinlieblingsevent.de/events/wiesmoor-rockt-vol-3