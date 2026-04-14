Unchained Horizon, Dawn Rider und Paranoiac am 16.05.2026 in der Szenerie in Leer (Vorbericht)

Headliner: Unchained Horizon
Vorbands: Paranoiac und Dawn Rider
Ort: Szenerie Leer, Ostersteg, 26789 Leer
Datum: 16.05.2026
Kosten: Abendkasse – Pay What You Want
Genre: Heavy Metal,Thrash Metal
Besucher: 100
Veranstalter: Valko e.V und Szenerie Leer
Link: https://www.facebook.com/events/784315871292987/
Der Verein für alternative Kultur in Ostfriesland, Valko e.V., lädt wieder zum Schwingen des Tanzbeins und der Haare ein. Es wird heavy, groovy und dreschig. Wie man es gewohnt ist, findet der attraktive Zeitvertreib in der Szenerie Leer statt.
Mit dabei sind:
Paranoiac – grooviger Thrash Metal aus Herford – https://www.facebook.com
Dawn Rider – Female fronted Heavy Metal/NWOTHM aus Wilhelmshaven – https://www.facebook.com/dawnriderofficial
Unchained Horizon – Classic Metal Geschwader aus Wilhelmshaven – https://www.facebook.com/UnchainedHorizon
Wie man es gewohnt ist, in der Szenerie Leer, kostet der Abend einen nichts. Aus diesem Grunde gibt es natürlich auch keine Vorkasse. „Pay what you want“ ist Devise.
Der Laden öffnet um 20:00 Uhr und um 21:00 Uhr ungefähr soll der Spaß dann losgehen.