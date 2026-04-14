Unchained Horizon, Dawn Rider und Paranoiac am 16.05.2026 in der Szenerie in Leer (Vorbericht)

Headliner: Unchained Horizon

Vorbands: Paranoiac und Dawn Rider

Ort: Szenerie Leer, Ostersteg, 26789 Leer

Datum: 16.05.2026

Kosten: Abendkasse – Pay What You Want

Genre: Heavy Metal,Thrash Metal

Besucher: 100

Veranstalter: Valko e.V und Szenerie Leer

Link: https://www.facebook.com/events/784315871292987/

Der Verein für alternative Kultur in Ostfriesland, Valko e.V., lädt wieder zum Schwingen des Tanzbeins und der Haare ein. Es wird heavy, groovy und dreschig. Wie man es gewohnt ist, findet der attraktive Zeitvertreib in der Szenerie Leer statt.

Mit dabei sind:

Paranoiac – grooviger Thrash Metal aus Herford – https://www.facebook.com

Dawn Rider – Female fronted Heavy Metal/NWOTHM aus Wilhelmshaven – https://www.facebook.com/dawnriderofficial

Unchained Horizon – Classic Metal Geschwader aus Wilhelmshaven – https://www.facebook.com/UnchainedHorizon

Wie man es gewohnt ist, in der Szenerie Leer, kostet der Abend einen nichts. Aus diesem Grunde gibt es natürlich auch keine Vorkasse. „Pay what you want“ ist Devise.

Der Laden öffnet um 20:00 Uhr und um 21:00 Uhr ungefähr soll der Spaß dann losgehen.