Beneath My Feet: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single „One More Time“

Nach der Veröffentlichung der ersten beiden Singles Dig My Grave und Caught In A Hurricane legen die schwedischen Metaller von Beneath My Feet mit ihrer brandneuen Single One More Time nach. Der Track erscheint gemeinsam mit einem Musikvideo, welches ihr euch hier ansehen könnt:

Beneath My Feet kommentieren:

„One More Time ist die dritte Single aus dem kommenden Album In Parts, Together. Es ist ein Ohrwurm, der garantiert den ganzen Club dazu bringt, aufzustehen und sich zu bewegen. Auf diesem Track kanalisieren wir die Art von Energie, die man spürt, wenn man sieht, wie jemand die Streikpostenkette überquert oder wenn der multinationale Buchhändler, bei dem man arbeitet, droht, einen zu entlassen, weil man sich gewerkschaftlich organisiert hat. Ein „Fuck around and find out“-artiger Ohrwurm.“

Die aus Nordschweden stammenden Beneath My Feet behandeln auf ihrem kommenden Studioalbum tiefgreifende Themen wie Missbrauch, Trauma, Angst und Trauer. Musikalisch kombiniert diie Band Einflüsse aus dem amerikanischen Metal-Sound und der britischen Hardcore-Szene zu einer Musik, die man am besten als einen liebevollen rhythmischen Schlag in’s Gesicht beschreiben kann. Ihre Musik vereint schwere Rhythmen, popbeeinflusste melodische Refrains und eingängige Riffs, eine intensive Mischung, die der Band nicht nur einen stetig wachsenden Namen in der Szene einbrachte, sondern auch mehrere Touren durch Europa und Auftritte mit Bands wie Dead By April, Amaranthe, The Unguided, Machinae Supremacy, Corroded und vielen anderen.

Ursprünglich für den 13. Januar geplant, musste das Album aufgrund der weltweiten Situation und Verzögerungen bei der physischen Produktion leider auf den 3. März verschoben werden. In Parts, Together wird auf Noble Demon erscheinen und kann HIER vorbestellt werden.

Tracklist:

01. Caught In A Hurricane

02. Dig My Grave

03. When Both Our Worlds Collide

04. Dead Equal

05. One More Time

07. Is This Really You

08. Far From Home

09. The Uprising

10. Departure

11. Roads (Bonus)

12. Vindicta (Bonus)

13. Lost Sailors Grave (Bonus)

Benath My Feet:

Marcus Garbom: Vocals

Sebastian Kågström: Vocals

Emil Näsvall: Guitar

Mattias Lindblom: Bass

Axel Moe: Drums

Info:

https://www.facebook.com/Beneathmyfeet

https://www.instagram.com/beneathmyfeetofficial/