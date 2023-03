Beneath My Feet: veröffentlichen neues Album und Musikvideo zu „Far From Home“

Beneath My Feet haben mit In Parts, Together ihr zweites Album über Noble Demon veröffentlicht. Auf zehn brandneuen Songs (+ drei Bonustracks) behandelt die aus Stockholm, Schweden, stammende Band tiefgreifende Themen wie Missbrauch, Trauma, Angst und Trauer, wobei das Album nie seine musikalische Schwere und Eingängigkeit verliert. Mit ihrer Kombination aus Einflüssen aus dem amerikanischen Metal-Sound und der britischen Hardcore-Szene haben Beneath My Feet es geschafft, den lang erwarteten Nachfolger des 2014er Albums Origins zu liefern, auf den alle gehofft haben!

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, hat die Band ihr Musikvideo zum Song Far From Home neu aufgelegt:

Beneath My Feet über Far From Home:

„Einige haben ihr Ziel erreicht, aber ihre Reise geht weiter. Sie kämpfen in einem neuen Krieg, der nicht weniger real ist. Sie verzweifeln am Leben und sehnen sich danach, ihren Platz zu finden. Auf der Suche nach Frieden, jedoch ohne Erfolg. Sie besitzen nichts als ihre Hoffnung.“

Unsere Meinung zu In Parts, Together: