Future Palace: veröffentlichen Remix für „Dead Inside“

Das Berliner Post-Hardcore-Trio Future Palace hat eine vom Berliner Synthwave-Kopf Tommy Countach (Captain Hollywood Project, Grossraum Indie Fresse) neu produzierte Remix-Version ihrer Single Dead Inside aus dem Erfolgsalbum Run veröffentlicht.

Jetzt Dead Inside (Tommy Countach Remix) anhören:

https://arisingempire.com/deadinsideremix

Mehr Infos über Future Palace und Album Run bekommt ihr hier:

Electric Callboy Tekkno Tour ’23

w/ Future Palace, Holding Absence & Blind Channel



02.03.2023 BE-Antwerp, Lotto Arena#

03.03.2023 DE-Cologne, Lanxess Arena#

16.03.2023 CZ-Prague, Lucerna#

17.03.2023 PL-Wroclaw, A2# (Sold Out!)

18.03.2023 PL-Warsaw, Progresja# (Sold Out!)

19.03.2023 PL-Gdansk, B90#

21.03.2023 DK-Copenhagen, Amager Bio# (Sold Out!)

22.03.2023 SE-Göteborg, Trädgårn#

23.03.2023 NO-Oslo, Rockefeller# (Sold Out!)

24.03.2023 SE-Stockholm, Fryshuset Klubben# (Sold Out!)

26.03.2023 FI-Helsinki, Vanha Ylioppilastalo# (Sold Out!)

27.03.2023 FI-Helsinki, Vanha Ylioppilastalo# (Sold Out!)

30.03.2023 DE-Munich, Olympiahalle#

01.04.2023 DE-Leipzig, Quarterback Immobilien Arena#

14.04.2023 AT-Vienna, Gasometer (Sold Out) *

15.04.2023 HU-Budapest, Barba Negra * (Sold Out!)

20.04.2023 DE-Hamburg, Barclays Arena *

21.04.2023 DE-Frankfurt, Festhalle *

22.04.2023 CH-Zürich, The Hall *

28.04.2023 LU-Esch-Sur-Alzette, Rockhal *

29.04.2023 FR-Paris, Olympia *

01.05.2023 UK-London, Eventim Apollo *

Tickets



Future Palace

Run Tour 2023

03.10.2023 GER Frankfurt am Main, Nachtleben

06.10.2023 GER Duesseldorf, Tube

07.10.2023 NL Enschede, Metropool

08.10.2023 NL Heerlen, Nor

10.10.2023 UK London, Underworld

11.10.2023 UK Sheffield, Corporation

12.10.2023 UK Glasgow, Audio

19.11.2023 CZE Prague, Rock Café

23.11.2023 GER Berlin, SO36

01.12.2023 GER Hannover, Lux

02.12.2023 GER Cologne, Helios

Tickets

Future Palace sind:

Maria – Gesang

Manue – Gitarre

Johannes – Schlagzeug

Future Palace online:

https://www.facebook.com/futurepalace

https://www.instagram.com/futurepalaceofficial