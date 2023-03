Stellar Circuits: unterschreiben bei Nuclear Blast

Nuclear Blast Records ist stolz, die Verpflichtung der Progressive Metal-Band Stellar Circuits bekannt zu geben. Die von der A&R-Legende Monte Conner rekrutierten Musiker aus Winston-Salem, North Carolina, treten in die Reihen des größten Metal-Labels der Welt ein und planen, ihr mit Spannung erwartetes zweites Album noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.

Die Band kommentiert das Signing wie folgt:

„Wir waren schon immer große Fans von Nuclear Blast und den Bands, mit denen sie über die Jahre zusammengearbeitet haben. Es ist eine Ehre und ein Privileg, so in der NB-Familie willkommen geheißen zu werden. Diese Partnerschaft markiert den Beginn einer neuen Ära von Stellar Circuits und wir könnten nicht aufgeregter sein.“

Durch die Kombination der progressiven Kunstfertigkeit von Innovatoren wie Tool und der kraftvollen Wildheit von Gojira ist Stellar Circuits jüngster Aufwärtstrend keine Überraschung. Mit Millionen von Spotify-Zugriffen hat sich die Band mit ihrem unverwechselbaren Prog-Sound, der sich zwischen verschiedenen Metal-Subgenres bewegt, eine weltweite Fangemeinde erspielt und ein dynamisches, aber dennoch zugängliches Hörerlebnis geschaffen, wie man auf den bisher veröffentlichten Singles Go With Your Ghost, und Penny Dreadful und Skylights hören kann.

Details zu ihrem bevorstehenden zweiten Album werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Über Stellar Circuits:

Stellar Circuits wurde 2015 gegründet, um die konzeptionellen Polaritäten von groove-orientierter Musik mit progressiver Technik zu verbinden. Über die gesamte Lebensdauer des Quartetts ist es ihnen gelungen, ihre eigene Prophezeiung zu erfüllen und einen Kernsound zu formulieren, der komplex und vielschichtig ist und gleichzeitig eine Hörbarkeit bietet, die weit über das Rock-Genre hinausgeht. Lebendig, intellektuell, groovig, technisch und melodiös sind nur selten Indikatoren, die alle verwendet werden können, um die akustische Essenz einer Band zu beschreiben. Im Fall von Stellar Circuits ist diese seltene Kombination in allem, was sie tun, auffallend und definitiv vorhanden.

Der Vierer aus Winston-Salem, NC, ließ seiner Debüt-EP aus dem Jahr 2015 sein erstes Album in voller Länge im Jahr 2018 folgen. Ways We Haunt wurde mit Jamie King (Between The Buried And Me, He Is Legend) aus North Carolina aufgenommen, der selbst eine Legende ist und der ersten Langspielplatte von Stellar Circuits seinen Stempel aufdrückte.

Stellar Circuits erregten große Aufmerksamkeit, vor allem bei den erfahrenen Branchenkollegen der Band, und wurden daraufhin als besondere Gäste auf Chevelles N.I.R.A.T.I.A.S.-Tour im Jahr 2021 eingeladen. Durch die landesweite Tour, die Stellar Circuits einem deutlich breiteren Publikum vorstellte, wuchs die Fangemeinde des Vierers sofort exponentiell, was dazu führte, dass sie sich auf ein neues Album konzentrierten, mit dem sie weiter auf dem soliden Fundament aufbauen konnten, das sie inzwischen geschaffen hatten.

Stellar Circuits online:

https://stellarcircuits.com/

https://www.facebook.com/stellarcircuits/

https://www.instagram.com/stellarcircuits/