Metal Blade Records: kündigen neues Buch von Labelgründer Brian Slagel an

Swing Of The Blade: More Stories From Metal Blade Records folgt auf Brian Slagels erstes, 2017 erschienenes Buch For The Sake Of Heaviness, das einen fesselnden Einblick gab, wie ein von Metal besessener kalifornischer Teenager Metal Blade Records zur herausragenden internationalen Heimat des Heavy Metals machte. Die begeisterten Leser verlangten nach mehr Anekdoten, mehr Bands und mehr von Slagels musikalischer Weisheit. Mit Swing Of The Blade liefert er! Das neue Buch – mit einem Vorwort von Kerry King von Slayer versehen – ist zum Teil Memoiren, zum Teil eine Fibel für das Musikbusiness und vor allem Metal – ein tiefer Einblick in Szenen und Bands, von denen Fans weltweit besessen sind. Slagel serviert weitere seiner Lieblingserinnerungen an ikonische Musiker und Ereignisse und geht noch mehr ins Detail über seine langen und andauernden Beziehungen zu Metallica, Armored Saint, King Diamond und anderen Schwergewichten. Swing Of The Blade wird mit Slagels bescheidener, aber maßgeblicher Stimme erzählt. Seine Sicht der letzten 40 Jahre – aus dem Studio, von der Bühne und aus der Vorstandsetage – bietet einen noch nie dagewesenen Einblick in die Musik, das Geschäft und die Leidenschaft, die sowohl Slagel als auch Metal Blade zu Meistern bei der Entdeckung und Förderung der besten Heavy-Musik des Planeten gemacht haben.

Amazon pre-orders für Swing Of The Blade: More Stories From Metal Blade Records sind jetzt HIER live!

In den kommenden Wochen wird Metal Blade Records ein exklusives Vorbestellpaket auf den Markt bringen, das ein Lesezeichen, einen Aufnäher, eine Medaille zum 40-jährigen Jubiläum und eine signierte Exlibris enthalten wird – solange der Vorrat reicht!

About Metal Blade Records:

Gegründet aus dem ständigen Bestreben des Inhabers Brian Slagel, großartige Bands zu finden und ihre Musik so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, hat Metal Blade seit 1982 eine Welle nach der anderen an kraftvoller, innovativer und oft genredefinierender Musik in die immer hungrigen Metal-Massen gebracht. Dank dieses Ethos konnte Metal Blade einen beeindruckenden und vielfältigen Katalog aufbauen, den verschiedenen Stürmen trotzen, mit denen jedes unabhängige Label konfrontiert ist, und in einer Zeit rückläufiger Plattenverkäufe die erfolgreichsten Jahre seines Bestehens verzeichnen, während es nun sein viertes Jahrzehnt feiert.

Metal Blade Records brachte Metallica, Slayer, Armored Saint, Fates Warning, GWAR, Cannibal Corpse, Amon Amarth, Whitechapel, The Black Dahlia Murder, Cattle Decapitation, und Dutzende weiterer Genre-Giganten auf den Markt und prägte die Kultur des Hard Rock, Metal und extremer Musik über vier Jahrzehnte hinweg. Brian Slagel arbeitete als Schallplattenverkäufer, als er 1982 Metal Blade gründete und dem jungen Lars Ulrich einen Platz auf der Metal Massacre Samplerreihe reservierte. Metal Blade hat sich von bescheidenen Anfängen in Los Angeles zu einem internationalen Kraftpaket entwickelt, das Millionen von Alben verkauft und dabei seine Unabhängigkeit bewahrt hat. In 2017, Slayers Kerry King nahm das Label in die Hall of Heavy Metal History auf. Slagels For The Sake Of Heaviness: The History Of Metal Blade Records erschien im selben Jahr.

