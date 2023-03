Siena Root – Revelation

Artist: Siena Root

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: Revelation

Genre: Classic Rock, Vintage Rock

Spiellänge: 46:48 Minuten

Release: 24.02.2023

Label: Atomic Fire Records

Link: https://sienaroot.com

Bandmitglieder:

Bass – Sam Riffer

Schlagzeug, Percussion – Love Forsberg

Gesand, Keyboards – Zubaida Solid

Gitarre – Johan Borgström

Tracklist:

Coincidence & Fate Professional Procrastinator No Peace Fighting Gravity Dusty Roads Winter Solstice Dalecarlia Stroll Leaving The City Little Burden Madukhauns Keeper Of The Flame

Nun endlich das Release des neuen Albums Revelation, der schwedischen Rocker Siena Root. Eigentlich zum Sommer letzten Jahres angekündigt, ist es am 24.02.2023 über Atomic Fire Records erschienen und als CD und Vinyl in den Farben schwarz, weiß und grün erhältlich.

Ende der 90er-Jahre gegründet, sind Siena Root so etwas wie die Vintage Rock Veteranen der neueren Generation. Die Stockholmer sind mit Revelation bereits beim achten Album angelangt. Die Band hat in den Jahren ihres Bestehens einige Besetzungswechsel gehabt, sie besteht zurzeit aus den Gründungsmitgliedern Love Forsberg (Schlagzeug) und Sam Riffer (Bass) sowie Gitarrist Johan Borgström und Multitalent Zubaida Solid (Gesang, Keyboard). Zubaida Solid ist jetzt alleinige Sängerin, beim Vorgänger teilte sie sich diesen Part mit Lisa Lystam, die nicht mehr Teil der Band ist.

Trotz ihres zwanzigjährigen Bestehens wirkt die Band auf Revelation recht erfrischend, vielleicht spielt ja die permanente Auffrischung durch neue Bandmember doch eine Rolle!? Vintage Rock / Classic Rock mit einem Schuss Folk zelebriert das Quartett auf dem Album, dies ziemlich tief verwurzelt in den Late Sixties / Early Seventies. Wer diese Musikepoche mag, ist bei diesem Album sehr gut aufgehoben. Bluesig und Hippie-like geht es auf dem Album hin und her. Alle Register dieser Epoche werden gezogen. Geile Hammondorgeln, Flöten und Sitar sind zu hören. Neben Elektro- auch Akustikgitarren. Den Fesseln der vorgegebenen Epoche kann oder man will sich wohl nicht entledigen.

Für mich persönlich die stärksten, da rockigsten Stücke, sind die ersten vier Songs Coincidence & Fate, Professional Procrastinator, No Peace und Fighting Gravity. Danach wird es aus meiner Sicht doch etwas zu sehr bedächtig und verspielt. Was ich jetzt nicht mache, ist Leaving The City oder das Album, sondern bleibe auch weiter mit den Ohren dran, wobei Siena Root mit weiterem Verlauf immer mehr Tempo und Härte rausholen, was ich sehr schade finde. Spielereien wie das Instrumental Madukhauns brauche ich persönlich nicht.

Das Album endet mit der Ballade Keeper Of Flames. Eigentlich für mich als Balladenhasser der Dolchstoß! Aber nein, was ist das für eine glanzvolle Ballade, mit richtig Tempo hinten raus. Solche Balladen sind dann doch sehr geil, vor allem, wenn sie mit solch einer beeindruckenden bluesigen Stimme vorgetragen werden.

Siena Root sind demnächst auch hier in Deutschland auf Tour, hier habt ihr noch die Möglichkeit, das Quartett live zu erleben.

14.03.2023 DE Hamburg – Logo

15.03.2023 DE Kassel – Goldgrube

16.03.2023 DE Worpswede – Music Hall

17.03.2023 DE Bonn – Crossroads Festival @ Harmonie

05.05.2023 SE Borlänge – Broken Dreams

06.05.2023 SE Uppsala – Katalin

17.05.2023 DE Münster – Rare Guitar

18.05.2023 DE Übach-Palenberg – Rockfabrik

19.05.2023 DE Lünen – Lükaz

20.05.2023 DE Oldenburg – Cadillac

21.05.2023 DE Leipzig – Hellraiser

11.08.2023 DE Wagersrott – Enzo-Festival

09.09.2023 AT Puch bei Weiz – Stone Break Festival