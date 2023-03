The Intersphere: veröffentlichen neue Single „Down

Down, die neue Single von The Intersphere, handelt vom Glauben an das Gute im Menschen, und davon, dass wir noch immer einen wirklich positiven Einfluss auf das Weltgeschehen haben können. Getragen wird diese Message von tief gestimmten Gitarren, rollenden half-tempo Drums und modernen Synthie-Samples, die ihren Höhepunkt im hymnischen Refrain finden. Das dazugehörige Video ist eine Kollaboration mit der Street-Dance-Ikone Jaja Vankova aus den USA.

Zum Song sagt Frontmann Christoph Hessler: „Down ist inspiriert von Rutger Bregmans Buch Im Grunde Gut und beschäftigt sich mit dem negativen Menschenbild, das seit Jahrhunderten von Philosophen, Religionen und Medien tradiert wird. Negative Botschaften verbreiten sich schneller und erregen mehr Aufmerksamkeit. Jeder sollte sich fragen, warum das so ist.

Jeder sollte dieses Menschenbild überdenken, aber auch genauer hinsehen, warum diese Methoden der Beeinflussung, des Niederhaltens und der Zwietracht überall in unserer Gesellschaft verankert sind. Wir sollten uns aktiv dagegen wehren, um unsere eigene Rolle als wichtiges Puzzlestück zu erkennen. Für mich ist die Menschheit noch nicht verloren, wir haben die Fähigkeit des Denkens, der Reflexion und der Fantasie. Es liegt an unserer Einstellung, Veränderungen mit positiver Energie anzugehen.“

Wanderer Tracklist:

1. Wanderer

2. Bulletproof

3. Down

4. Who Likes To Deal With Death?

5. Heads Will Roll

6. A La Carte

7. Always On The Run

8. Corrupter

9. Treasure Chest

10. Under Water

Jetzt das neue The Intersphere Album Wanderer auf www.theintersphere.com/shop vorbestellen.

Bei ihren Grenzgängen zum Post Rock, Metal und Pop sperren The Intersphere weder die große Hookline noch dramatische Harmoniebögen aus. Damit bleibt das Quartett in jeder Hinsicht international auf Augenhöhe mit Acts wie Biffy Clyro, Royal Blood und Thrice.

Selbst den für viele traumatischen Lockdown der Live-Branche haben The Intersphere bemerkenswert kreativ genutzt. Ihre seit 2009 organisch gewachsene Fanbase und viele neue Anhänger*innen werden inzwischen in der digitalen Patreon-Community regelmäßig mit exklusivem Content und Einblicken in die Arbeit der Band versorgt. Und doch kann all das nicht ersetzen, worauf sich die The Intersphere und ihr Publikum nach gefühlt ewiger Zeit am meisten freuen: Neue Musik und Live-Shows.

The Intersphere Wanderer Tour 2023

25.05.23 – München – Kranhalle

26.05.23 – Köln – Club Volta

27.05.23 – Frankfurt – Nachtleben

28.05.23 – Hamburg – Bahnhof Pauli

29.05.23 – Berlin – Maschinenhaus