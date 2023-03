Mission In Black: veröffentlichen Artwork und Trackliste ihres zweiten Albums „Profit Reigns Supreme

Mission In Black – Die Mission geht weiter!

Fünf Jahre nach ihrem Debütalbum erblickt Profit Reigns Supreme das Licht der Metal-Welt, die nun erstmals das neue Cover zu Gesicht bekommt. Es stammt aus den kreativen Händen von Björn Gooßes / killustrations, der selbst schon lange kein Unbekannter mehr unter den Artwort Artists ist.

Mission In Black werden am 12.05.2023 das langersehnte zweite Album heraus bringen. Bandgründer Andy „Black“ Flache und Daniel Tschoepe konnten mit Simon Schorp, Stimmwunder Steffi Stuber und dem neuen Gitarristen Eddie Stübner die Zeit seit dem vielbeachteten Debütalbum Anthem Of A Dying Breed intensiv nutzen, um zehn brandneue Songs zu schreiben und eigene Konturen zu schärfen. So lässt sich das kommende Album Profit Reigns Supreme deutlich mehr dem Melodic Death Metal zuordnen als es der Vorgänger von sich behaupten konnte. Es entstand „ein musikalischer Bastard aus In Flames & Kreator mit female Vox & Growls“, produziert von Sebastian „Seeb“ Levermann in dessen Greenman Studios in Arnsberg (verantwortlich für die letzten Alben von Orden Ogan, Rhapsody Of Fire oder Brainstorm).

Keine Frage: Mission in Black sind gereift und bereit, ihre Musik in die Welt hinauszutragen, so wie es 2022 unter anderem auf dem Summer Breeze gelang!

Profit Reigns Supreme Tracklist:

1. Profit Reigns Supreme

2. What Does It Take To Be Alive

3. Patron Of The Downfall

4. Dead Alive

5. The Darkness Within

6. Silence Of A Distant Sky

7. This Curse

8. Dreamcatcher

9. Kill Your Idols

10. A Glimmer Of Hope

Line-Up:

Andy „Black“ Flache – Drums

Eddie Stübner – Guitars

Steffi Stuber – Vocals

Daniel Tschoepe – Guitars

Simon Schorp – Bass

More Info:

missioninblack.com/

www.facebook.com/missioninblack