The Intersphere befinden sich gerade im Studio um den Nachfolger zu ihrem 2014 erschienenen Album Relations In The Unseen einzuspielen.

Nach dem Besetzungswechsel am Bass und einer kleinen kreativen Verschnaufpause hat die Band in den vergangenen Monaten im Stillen an neuen Songs gearbeitet.

Die Band über das neue Album:

„Obwohl wir alle in den letzten 4 Jahren mit vielen anderen Dingen beschäftigt waren, hatten wir trotzdem immer die Zeit Stück für Stück an den Songs zu arbeiten. Es hat dieses Mal viel länger gedauert, weil wir uns nicht wiederholen und immer neue Einflüsse in unsere Musik einfließen lassen wollen, aber das Ergebnis vereint alles, was den The Intersphere-Sound ausmacht und es wird an vielen Stellen auch etwas rauer zugehen als beim letzten Album.“

Außerdem geht es mit neuem Material dann natürlich auch wieder auf große Fahrt: „Nach der kleinen Verschnaufpause freuen wir uns riesig, endlich wieder neues Material aufzunehmen und damit auf Tour gehen zu können.“

Support: Like Lovers

29.11.18 Bremen / Lagerhaus

30.11.18 Osnabrück / Kleine Freiheit

01.12.18 Hamburg / Indra

04.12.18 Hannover / Musikzentrum

05.12.18 Berlin / Lido

06.12.18 Göttingen / Musa

07.12.18 Moers / Bollwerk

08.12.18 Kaiserslautern / Kammgarn

11.12.18 Stuttgart / Kellerklub

12.12.18 München / Backstage

13.12.18 Nürnberg / MUZ

14.12.18 Aschaffenburg / Colos-Saal

15.12.18 Köln / Luxor

10.01.19 Leipzig / Täubchenthal

11.01.19 Dresden / Scheune

17.01.19 Bochum / Rotunde

18.01.19 Heidelberg / Halle 02

24.01.19 Wilhelmshaven / Pumpwerk

25.01.19 Dortmund / Piano

26.01.19 Wuppertal / LCB

30.01.19 Ulm / Roxy

31.01.19 Marburg / KFZ

Weitere Dates folgen…

Tickets: the-intersphere.reservix.de/events

Kommentare

