Die Indisch/Amerikanische Progressive Metal Band Skyharbor haben ihrer ersten Single Dim aus ihrem neuen Album Sunshine Dust ein Video verpasst, was am 07.09 erscheinen wird.

“We’re stoked to present our music video for Dim,“ sagt Guitarist Keshav Dhar. „It was an amazing experience filming a video together for the first time as a band, and we hope you all enjoy it as much as we did making it!”

Von einer Datei auf einem Computer in Neu-Delhi bis hin zu einer vollwertigen Tournee-Band mit Mitgliedern aus der ganzen Welt, die sich über das Internet gefunden haben – Skyharbor haben sich bei jedem Schritt der Konvention widersetzt. Das Debütalbum Blinding White Noise wurde 2012 weltweit veröffentlicht, erntete Beifall der Kritiker und bescherte der Band Fans auf der ganzen Welt. Seitdem sind Skyharbor weltweit aufgetreten und haben mit ihrer unverwechselbaren, fesselnden Prog-Rock-Elementen Wellen geschlagen und haben 2014 ihr zweites Album Guiding Lights nach einer äußerst erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne veröffentlicht.

Nach kurzen Bandinternen Turbulenzen, bei dem der neue Frontmann Eric Emery und der Schlagzeuger Aditya Ashok das neue Line-Up der Band festigten, tourte die Band erneut ausgiebig durch Nordamerika, Europa, Großbritannien und Indien. Jetzt steht ihr drittes Album Sunshine Dust in den Startlöchern, welches am 07.09 über eOne/Good Fight Music erscheint.

