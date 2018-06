Mit The Damage veröffentlichen Motorjesus Single Nummer drei aus dem am 15.06. (kommenden Freitag!) erscheinenden Album Race To Resurrection.

Song wie auch Video sind ein Statement in Sachen Rock’n’Roll-Attitüde. Ruhig mal einen Gang höher schalten, ein bisschen Gas geben und den inneren Schweinehund rauslassen. – Wer braucht das nicht von Zeit zu Zeit?

Vorbestellen könnt ihr hier.

Mehr Infos zu Motorjesus: FACEBOOK, HOMEPAGE, SPOTIFY, INSTAGRAM

