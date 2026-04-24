Sick Of Society: haben ihre neue Single „Find What You Love“ über Schattenseiten der Punk-Szeneveröffentlicht

Die deutsche Punkband Sick Of Society meldet sich mit ihrer neuen Single Find What You Love zurück, die im März 2026 erschienen ist. Nach über 30 Jahren Bandgeschichte schlägt die Gruppe damit ungewohnt nachdenkliche Töne an und setzt sich kritisch mit den Schattenseiten der Punk-Szene auseinander.

Der Song beleuchtet die Kehrseite einer oft idealisierten Subkultur: Menschen, die ihre Leidenschaft für Musik und Szene so kompromisslos leben, dass persönliche Beziehungen, Gesundheit und das „normale“ Leben darunter leiden. Laut Band basiert der Track auf realen Erfahrungen und Beobachtungen aus dem direkten Umfeld – von zerbrochenen Freundschaften bis hin zu tragischen Schicksalen.

Musikalisch bleibt die 1993 gegründete Formation ihren Wurzeln treu, öffnet sich jedoch stärker dem Alternative-Punk. Ruhige, intensive Strophen treffen auf einen eingängigen, hymnischen Refrain und unterstreichen die melancholische Grundstimmung des Songs.

Mit Find What You Love zeigt die Band, dass sie auch nach Jahrzehnten nicht nur laut, sondern vor allem reflektiert und relevant geblieben ist.

Weitere News findet ihr HIER!