Prime Creation: präsentieren Video zum Titeltrack des kommenden Studioalbums „Souls Of The Fallen“

Nach der erst kürzlich veröffentlichten ersten Single-Auskopplung zu Galactic Rebirth, präsentiert die schwedische Metal-Band Prime Creation nun bereits das nächste Highlight. Mit einem brandneuen Musikvideo stellt die Band nun den Titeltrack ihres kommenden Studioalbums Souls Of The Fallen vor und gewährt damit einen noch tieferen Einblick in das, was Fans erwartet. Souls Of The Fallen erscheint am 26. Juni 2026 über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music.

Mit der neuen Single schlagen Prime Creation eine düsterere und intensivere Richtung ein. Der Song vereint kraftvolle Riffs mit einer dichten, cineastischen Atmosphäre und transportiert dabei die emotionale Wucht von Konflikt, Verlust und Durchhaltewillen – zentrale Themen, die sich durch das gesamte Album ziehen.

„Dieser Song handelt davon, in einen Krieg gedrängt zu werden, wenn es keine andere Wahl mehr gibt, als zurückzuschlagen“, sagt die Band. „Es geht darum, innere Stärke und Mut zu finden, während man Dunkelheit, Wut und moralischen Konflikten auf dem Schlachtfeld gegenübersteht. Gleichzeitig steht das Ehren gefallener Verbündeter im Mittelpunkt und das Weitertragen ihres Opfers. Insgesamt geht es darum, die Wellen des Krieges zu überstehen, mit seinem Preis zu ringen und dennoch auf Überleben und letztlichen Triumph hinzuarbeiten.“

Prime Creation wurden 2015 in Schweden gegründet und stehen für modernen, melodischen Heavy Metal mit hohem technischem Anspruch. Hervorgegangen aus der Band Morifade, vereinen die Musiker Erfahrung, Spielfreude und ein klares Gespür für eingängiges, zugleich kraftvolles Songwriting.

Nach ihrem Debütalbum (2016) und dem Nachfolger Tears Of Rage (2019) entwickelte die Band ihren Sound konsequent weiter. Spätestens mit Tell Freedom I Said Hello (2023) konnten Prime Creation international Aufmerksamkeit erzielen. Neben zahlreichen Clubshows spielte die Band neben Acts wie Europe und W.A.S.P. auf namenhaften Festivals und tourte europaweit mit Bands wie Masterplan.

Mit Souls Of The Fallen, produziert von Niels Nielsen (u.a. Ghost, In Flames), schlagen Prime Creation nun ein neues Kapitel auf und verbinden ihre melodischen Wurzeln mit einer dunkleren, progressiveren Klangwelt.

Souls Of The Fallen Tracklist:

1. Galactic Rebirth

2. Ghosts

3. Blood Harvest

4. Souls Of The Fallen

5. Alliance

6. Lost Legacy

7. Legends Never Die

8. Ashes Of Trust

Prime Creation sind:

Esa Englund – Vocals

Robin Arnell – Lead Gitarre

Rami Tainamo – Rhythmus Gitarre

Henrik Weimedal – Bass

Kim Arnell – Drums