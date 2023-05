The Intersphere: feiern heute die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Wanderer“

Was ist das Beste, was man aus Krisen mitnehmen kann? Neue Erkenntnisse, Mut zu mehr Kreativität, Durchbrüche, die vorher unmöglich schienen? The Intersphere haben all das in den letzten drei Jahren erlebt und damit überlebt. Das sechste Studioalbum Wanderer, das heute erscheint, beweist das – dabei müssen The Intersphere niemandem etwas beweisen. Außer vielleicht sich selbst.

Sänger Christoph Hessler sieht Wanderer als das bisher mutigste Album der Band. „Wir wollten uns mit diesen Songs noch weiter als sonst aus dem Fenster lehnen und möglichst weit weg von alten, ausgetretenen Pfaden. Natürlich war das manchmal eine Herausforderung für uns als Band. Aber es war auch extrem spannend.“

Neben Gitarrist Thomas Zipner und Bassist Daniel Weber hat auch Schlagzeuger Moritz Müller auf Wanderer enorm viel mit Sounds experimentiert. Das reichte weit über ausgefeilte Drum-Mikrofonierungen und Soundmixes hinaus: „Ich habe Moritz ermutigt, an manchen Stellen wirklich mal zu spielen wie ein Computer“, erzählt Hessler.

„Viele Songs sind anfänglich aus Schnipseln und Zufallsprodukten entstanden, die ich in den raren Proben während der Pandemie einfangen konnte. Unser Songwriting war dieses Mal virtueller, zeitversetzter, mal als Duo und mal als Trio in verschiedenen Zusammensetzungen. Die Songs sind stark geprägt von einer Zeit, in der sich gewohnte Strukturen aufgelöst haben und viel Platz für Neues entstanden ist. Diese Chance wollten wir nutzen.“

Christoph Hesslers Texte fungieren traditionell als tiefe Einblicke in gesellschaftliche Zusammenhänge und Facetten des Zeitgeistes in einer sich immer schneller drehenden Welt. Regelmäßig nimmt Hessler dabei sehr persönliche Perspektiven ein – so auch bei Always On The Run, zu dem die Band heute anlässlich ihrer gestern in München gestarteten Tour (alle Termine unten) ein Live-Video präsentiert:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Always On The Run beschäftigt sich mit der wahnsinnigen Geschwindigkeit, die die technische Entwicklung angenommen hat und wie sie uns wiederum vereinnahmt. Wir müssen mitziehen, um jeden Preis. Es ist alles möglich. Elon Musk als narzisstischer durchgeknallter Visionär macht es vor und die Börse und Wirtschaftspresse hebt ihn mit wahnwitzigen Rekordgewinnen und Firmenwerten auf ein extra hohes Podest in der Hall of Fame ‚der Gewissenlosen‘. Der gesellschaftliche Pöbel sieht sich mit immer schlimmer werdenden Arbeitsbedingungen und daraus resultierenden Belastungen und Krankheiten konfrontiert. Dass die Parabel ihren Scheitelpunkt längst überschritten hat, ist jedem klar. Dennoch wird das Höher-Schneller-Weiter-Prinzip immer mehr ins Absurde geführt.“

The Intersphere stehen auch 2023 für maximale musikalische Neugier und Entdeckergeist, der die Ambivalenz unserer Zeit nicht besser abbilden könnte. Mit dem zweiten Album Hold On, Liberty! schaffte es die Band 2012 erstmals in die deutschen Albumcharts. Spätestens seit dem dritten Album Relations In The Unseen 2014 geht die kollektive Experimentierfreude der Band über das Erforschen neuer Gitarrensounds weit hinaus. The Intersphere wagten sich auf The Grand Delusion 2018 näher an die Extreme ihrer musikalischen Möglichkeiten heran und integrieren dabei geschickt elektronische Soundelemente. Immer verbunden mit einem immensen Selbstbewusstsein als Songwriter und Arrangeure, immer mit beeindruckenden spielerischen Möglichkeiten.

Bei ihren Grenzgängen zum Post Rock, Metal und Pop sperren The Intersphere weder die große Hookline noch dramatische Harmoniebögen aus und klingen dabei auch noch tanzbar. Damit bleibt das Quartett international in jeder Hinsicht auf Augenhöhe mit Acts wie Biffy Clyro, Royal Blood und Thrice.

„Ich habe es beim Songwriting mitunter als Vorteil empfunden, den Bandkollegen neue Parts vorzustellen, ohne dabei ihr Gesicht zu sehen. Es war spannend für mich auszutesten, wie weit sie mir bei bestimmten Ideen folgen würden“, sagt Hessler. „Ich wusste aber auch total zu schätzen, wenn mich jemand zurückgepfiffen hat. Dem Urteil der anderen vertraue ich blind. Trotz aller kreativer Wanderlust soll man nämlich auch auf Wanderer heraushören, dass das hier The Intersphere sind.“

Schon immer war das Live-Spielen die große Stärke von The Intersphere, sodass es nur folgerichtig ist, die Geburt ihres sechsten Albums mit einer Tour durch Deutschland zu feiern. Dabei sind die Shows in Köln und Frankfurt schon seit Wochen restlos ausverkauft, für München, Hamburg und Berlin gibt es noch ein paar Resttickets.

The Intersphere Wanderer Tour 2023

25.05.23 – München – Kranhalle

26.05.23 – Köln – Club Volta (Ausverkauft)

27.05.23 – Frankfurt – Nachtleben (Ausverkauft)

28.05.23 – Hamburg – Bahnhof Pauli

29.05.23 – Berlin – Maschinenhaus

Tickets erhältlich unter https://kj.de/artist/5604/The_Intersphere.html

The Intersphere sind:

Christoph Hessler – Gesang/Gitarre

Thomas Zipner – Gitarre

Daniel Weber – Bass

Moritz Müller – Schlagzeug

The Intersphere online:

Website | Instagram | Facebook