Seraina Telli: veröffentlicht die neue Single „Hit Shit“

Seraina Telli veröffentlicht Hit Shit, die erste Single aus dem kommenden Studioalbum Addicted To Color, welches am 18.08. bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.

„I will give you what you want!“ und nichts weniger verspricht Seraina Telli ihren Hörern mit ihrem brandneuen Song Hit Shit.

In-Your-Face-Rock mit Überraschungen an jeder Ecke. Mit einem Rock’n’Roll-Gitarrensound, bei dem man mit dem Fuß wippt und mit dem Kopf nickt. Dazu ein Refrain zum Mitsingen und der dich vom ersten Hören an fesselt. Also dreh die Lautstärkeregler voll auf und mach dich bereit zu rocken!

Frech, laut und noch bunter ist Seraina Tellis zweites Soloalbum, welches passender nicht heißen könnte Addicted To Color.

Die brandneuen Tracks auf dem Nachfolger des erfolgreichen Debutalbums Simple Talk des Schweizer Multitalents bestechen durch ihr unwiderstehlich eingängiges und frisches Songwriting welches vom ersten bis zum letzten Atemzug fesselt.

War Serainas Gesang auf dem ersten Album schon beeindruckend, so konnte die Künstlerin nun mit einer echten Powerhouse-Performance nochmals eine gewaltige Schippe drauflegen.

Die Texte der neuen Songs überzeugen zudem durch ihre eindringlichen Botschaften und mutigen Aussagen.

Das Album entstand erneut in Zusammenarbeit mit Rico H als Produzent.

Seraina Telli vereint tolles Songwriting, Stimmgewalt, musikalische Vielseitigkeit, künstlerischen Tiefgang und eine richtig starke Attitude gepaart mit Authentizität.

Addicted To Color schickt die Hörer auf eine musikalische Reise, von der man sich wünscht, sie würde niemals enden.

Addicted To Color Tracklist:

1. Song For The Girls

2. Monkey & Zookeeper

3. Left Behind

4. Addicted To Color

5. The Harder Way

6. Wish You Well

7. Hit Shit

8. Spaceman

9. If No One Else Had Ever Been There Before

10. Colors Of My Soul

11. Be Somebody

12. Think

13. All Your Tears

