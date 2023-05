Glowing Ember Festival: nächste Show in Frankfurt / Main

Das Glowing Ember Festival Hessen hat Tradition. Seit Beginn der Veranstaltungsreihe sind wir zu Gast im Frankfurter Club Das Bett. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert. Am 3. Juni 2023 steigt das Konzert in der Hauptstadt des Äppelwois. Mit Elvenpath konnte ein Headliner gewonnen werden, der seit 20 Jahren eine Institution in Sachen Powermetal aus Deutschland ist. Aber nicht nur Powermetal-Fans kommen auf ihre Kosten. Neben Thrash Metal (Hollowed) steht unter anderem auch Groove Metal (Devastated) auf dem Plan.

Elvenpath

Mit im Gepäck haben sie ihr brandneues Album Faith Through The Fire, auf dem sich lupenreine Heavy Metal-Hymnen mit rasanten Powermetal-Attacken abwechseln. Das Album wurde von Accept-Gitarrist Uwe Lulis produziert und sicher wird das Quintett davon einige Songs live auf der Bühne präsentieren. In den 20 Jahren seit ihrer Gründung haben Elvenpath mehr als 170 Shows in 13 verschiedenen Ländern in ganz Europa gespielt, und wir freuen uns, dass sie 2023 beim Glowing Ember Festival auftreten!

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt (z.B. Saltatio Mortis, Oomph!, End Of Green). Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energetischen Liveshow das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte, und bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang und markante Gitarren-Soli.

Last Jeton

Das Quintett Last Jeton um die ausdrucksstarke Sängerin Saskia tourt inzwischen seit 13 Jahren durch Deutschland. Die musikalische Bandbreite der Band reicht dabei von melodischen Songs über gefühlvolle Balladen bis hin zu hartem, eigenständigem Rock. Live waren Last Jeton in den letzten Jahren u.a. im Vorprogramm von Doro, Accept, Iced Earth, Bonfire, Battle Beast und Praying Mantis zu sehen.

Hollowed

Die Frankfurter Band Hollowed spielt groovigen, melodischen Thrash Metal mit progressiven Einschlägen. Die Songs des Quintetts zeichnen sich aus durch messerscharfes Riffing, donnernde Drums, knackige Basslines, atmosphärische Soli und die charismatischen Growls von Sänger Fight. Dabei ist Abwechslung Trumpf! Live überzeugt die Band durch Spielfreude und Energie, die sich mühelos aufs Publikum überträgt. Gepflegtes Abgehen ist natürlich auch im Das Bett unbedingt erwünscht!

Devastated

Devastated sind eine Groove-Metal-Band aus Frankfurt am Main. Das Quartett rund um den charismatischen Frontmann Frieder Krause gründete sich im September 2017. Musikalisch orientieren sich Devastated an groove- und trash-lastigen Metal-Bands wie Lamb Of God, Five Finger Death Punch oder Gojira. Die aktuelle EP Lizard King wurde im Juni 2022 bei Marburg Records produziert. Ein Nachfolger ist bereits in Arbeit.

Distance To Here

Seit 2017 sind Distance To Here eines der spannendsten Bandprojekte der Metropolregion Frankfurt. Irgendwo zwischen Progressive Rock, Metal und Alternative entwickelte die Band einen komplexen, ganz eigenen Stil, der von filigran bis massiv, von minimalistisch bis experimentell alles zu bieten hat, und bei man sich nie sicher sein kann, was den Hörer hinter dem nächsten Chorus erwartet. Wir sind sehr gespannt auf den ersten Auftritt von Distance To Here mit ihrer neuen Sängerin!

Nachdem 2022 zwei neue sowie zwei durch die Corona-Pandemie verschobene Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, wird es in diesem Jahr insgesamt sechs Konzerte geben. Die genauen Termine lauten wie folgt:

22.04.2023 Oberhausen – Helvete

06.05.2023 Erfurt – Club From Hell

13.05.2023 Leipzig – Halle 5

27.05.2023 Nürnberg – Z-Bau

03.06.2023 Frankfurt / Main – Das Bett

17.06.2023 Hamburg – Logo

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Majesty, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer uvm.

