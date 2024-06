Glowing Ember Festival: News zur Show in Hamburg

Gemäß der guten alten Tradition findet auch in diesem Jahr eine Show der Glowing Ember Festival-Tour in Hamburg statt. Nachdem bereits drei der diesjährigen Konzerte erfolgreich absolviert wurden, geht es nun auf die Zielgerade, das letzte Event findet am 20.Juli 2024 im Nürnberger Z-Bau statt.

Für das Konzert im Logo Hamburg am 15. Juni 2024 können wir hier das finale Billing bekannt geben. Pain Of Perception werden als Headliner fungieren und Fatal Collapse spielen eine Special Release-Show!

Pain Of Perception

Die Hamburger Band Pain Of Perception wurde 2020 gegründet und spielt modernen Metalcore. Inspiriert von Acts wie A Day To Remember, Devil Wears Prada und Crown The Empire erschafft das Quartett einen spannenden Sound, der sowohl mit knackigen Breakdowns als auch atmosphärischen Klängen begeistert. Fans harter Riffs und emotionsgeladener Refrains kommen dabei voll auf ihre Kosten. Ihre Debüt-EP Mindshapes erschien am 2022 und bestimmt werden Pain Of Perception im Logo einige musikalische Kostproben daraus geben.

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt. Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energiegeladenen Live-Show das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte: Sie bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang, treibende Drums und markante Gitarren-Soli.

Fatal Collapse

Seit 2022 stehen Fatal Collapse für energiegeladenen Thrash Metal, der von Bands wie Vio-lence, Sacred Reich und Suicidal Tendencies beeinflusst wird. Die Songs des Hamburger Quartetts sind von knackigen Riffs und kraftvollen Screams geprägt. Die erste EP von Fatal Collapse mit dem Titel Hell Is Here erschien 2023 und die neue Single Mental Annihilation ist kürzlich veröffentlicht werden.

Light The Cannons

Light The Cannons bestehen aus Sängerin Anni, Gitarrist Chris, Drummer Henry und Bassistin Serena. Das Quartett stammt aus ganz Europa und hat seinen Sitz in Hamburg. Light The Cannons spielen tollen Alternative Rock, der musikalisch sehr abwechslungsreich ist, dabei aber stets einprägsam bleibt und sich durch hymnische Refrains auszeichnet.

Half Bad

Die Band Half Bad wurde 2022 gegründet. Das Power-Trio steht für kraftvollen und melodischen Rock. Neben eingängigen, radiotauglichen Stücken haben Half Bad auch Ausflüge in progressive Sphären im Programm, ohne sich darin zu verlieren. Die 2023 erschienene EP gibt einen Einblick in das Repertoire der Gruppe – für das Logo haben sie aber noch einiges mehr im Gepäck und wir sind sehr gespannt darauf!

Turtlejet

Turtlejet wurden 2018 in Hamburg gegründet. Das Quartett spielt einen extrem abwechslungsreichen, progressiven Mix aus Rock und Metal. Die Band selbst beschreibt ihre Musik als „speziell und eingängig“. Das klingt doch ausgesprochen spannend und wir freuen uns auf die Show von Turtlejet am 15.06.2024 im Logo!

Hier gibt es die Tickets für das GEF Hamburg!

Hier kommst du zur Facebook-Veranstaltung

15.06.2024 Hamburg – Logo

20.07.2024 Nürnberg – Z-Bau

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Majesty, Macbeth, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer uvm.

www.facebook.com/glowingemberfestivals