Glowing Ember Festival: nächster Halt Frankfurt / Main

Am 4. Juni 2022 fand der überaus erfolgreiche Auftakt der diesjährigen Glowing Ember Festival Tour statt. Mit Macbeth als würdigen Headliner konnte das Festival im Erfurter Club From Hell nahezu ein „Sold Out“ vermelden. Auch die Konzerte in Oberhausen und Hamburg fanden wieder großen Anklang. Die letzte Show des Jahres findet dieses Mal in Hessen statt. Am Freitag, den 22.07.2022 ist das Festival zu Gast im Club Das Bett. Nun können wir dazu alle teilnehmenden Bands vorstellen.

Sapiency

Seit ihrer Gründung 2009 hat die Band über 150 Gigs im In-und Ausland gegeben, darunter Support-Shows vor Killswitch Engage, W.A.S.P. und Rage und ist auf renommierten Festivals (wie z.B. Metalfest, Metaldays) aufgetreten. Die Musik von Sapiency ist eine explosive Mischung aus Death Metal und Power Metal. Wir freuen uns auf die Show!

[Soon]

Das Hamburger Power-Trio [Soon] hat inzwischen etwa 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Bands die Bühne geteilt (mit OOMPH!, Saltatio Mortis, End Of Green etc.). Die Band hat dabei mit ihrer energetischen Liveshow Fans und Veranstalter begeistert. In den Songs von [Soon] werden melodischer Gesang, verzerrte Gitarren und kraftvolles Drumming kombiniert. Die Stücke zeichnen sich neben einer gelungenen Mischung aus Melodie und Härte vor allem durch eingängige Refrains und markante Gitarren-Soli aus. Von [Soon] sind bislang fünf Studioalben in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Handel erschienen, die fantastische Kritiken in zahlreichen Print- und Online-Magazinen erhalten haben.

All-Inn

All-Inn verbinden in ihren Songs krachende Heavy Metal-Vibes mit 80‘s Glam-Rock und klassischem Hardrock. Auf der Bühne zeichnet sich die Band durch eine frische, schrille und manchmal auch ironische Attitüde aus. All-Inn ist eine Formation voller Energie und mit hohem Unterhaltungswert!

History Of Violence

Die Band History Of Violence wurde 2019 in Frankfurt am Main gegründet und spielt treibenden Alternative Metal. Seit der Bandgründung sind eine Vielzahl an Songs entstanden, von denen das Quartett mit ihrem neuen Sänger und neuen Bassisten die Highlights beim Glowing Ember Festival präsentieren wird.

Roots Of Unrest

Roots Of Unrest spielen Death Metal, der immer wieder durch eingängige Melodien aufgelockert wird. Musikalische Markenzeichen des Quintetts sind der brachiale Sound und groovige Rhythmen, die mit Sicherheit auch ihre Show beim Glowing Ember Festival prägen werden.

Captivadead

Captivadead sind musikalisch in der Schnittmenge zwischen knackigem Alternative Metal und Modern Rock einzuordnen. In den Songs des Frankfurter Quintetts treffen donnernde Riffs auf groovigen Rhythmus, eingängige Melodien und äußerst vielseitige Vocals.

