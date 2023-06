Glowing Ember Festival Tour: Tourabschluss am 17.07. in Hamburg

Die diesjährige Glowing Ember Festival Tour neigt sich dem Ende zu. Am Samstag, dem 17.06.2023 findet das letzte Konzert des laufenden Jahres im Hamburger Logo statt. Beim Tourabschluss wird es unter anderem von Metalcore (For Reasons Unknown) über Stoner Rock (Desert Mantra) und Female Fronted Metal (Rising Northlight) bis hin zum Hardrock (Axyth) wieder eine Mischung aus vielen verschiedenen Stilrichtungen der harten Rockmusik geben.

TICKETS Glowing Ember Festival Hamburg

For Reasons Unknown

Female fronted Metalcore aus Hamburg! Im Herbst 2018 machte das Quintett um die charismatische Frontfrau Isa erstmals mit eigenen Songs auf sich aufmerksam. Die Musik der Band zeichnet sich sowohl durch scharfkantige Riffs und aggressive Shouts als auch durch eingängige Hooks aus. Auf der Bühne überzeugt die Band mit einer starken Show und beschreibt ihre Performance selbst als „Gewitterfront“. Wir sind sehr gespannt auf den Auftritt von For Reasons Unknown auf dem Glowing Ember Festival!

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt (z.B. Saltatio Mortis, Oomph!, End Of Green). Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energetischen Liveshow das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte, und bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang und markante Gitarren-Soli.

Rising Northlight

Female fronted Rock-/Metal-Band aus Hamburg! Der Sound des Quintetts ist ein erstklassiger Mix aus Hardrock und Heavy Metal. Die Songs sind stark geprägt von der ausdrucksstarken Stimme der Sängerin Kasjana. Die Live-Performance von Rising Northlight zeichnet sich durch die schweißtreibende Bühnenshow der Musiker und ihrer Sängerin aus, die die Fans regelmäßig mitreißt!

Acid Head

Düster, poetisch, hart – das sind Gegensätze, die sich bei Acid Head anziehen und zu einem einzigartigen musikalischen Genre-Mix vereinen. Das Quartett überzeugt mit Spielfreude und brachialer Liveshow, die finsterer und hypnotisierender nicht sein könnte. Mit der Mischung aus harten, melodischen Riffs und den tiefgründigen, deutschen Texten ist Acid Head eine Band, die live auf der Bühne ihr volles Potential entfaltet!

Desert Mantra

Desert Mantra kommen aus Hamburg spielen Stoner-Rock/-Metal. Das Trio wurde kurz vor der COVID-19-Pandemie gegründet und ist seit 2022 auch live unterwegs. In ihren Songs gibt es sowohl harte Riffs als auch meditativ-psychedelische Passagen zu hören. Musikalisch wird dabei eine Brücke zwischen Black Sabbath, Soundgarden und Van Halen geschlagen, und die erste EP von Desert Mantra ist bereits im Entstehen.

Axyth

Die eigenständigen Songs von Axyth spannen einen musikalischen Bogen von Classic Rock über Heavy Metal bis hin zum Progressive Metal. Der Zuhörer merkt schnell: Axyth sind nicht leicht in eine Schublade zu stecken. Einflüsse von Deep Purple, den Scorpions und Helloween sind zu erkennen, aber dann ist da auch wieder etwas Unerwartetes, Neues! Das Quintett besteht aus fünf gestandenen Musikern und man spürt, dass man es hier mit einer echten Einheit zu tun hat. Wir freuen uns auf den Auftritt der Band beim Glowing Ember Festival!

GEF Hamburg Facebook

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Majesty, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer uvm.

Die Glowing Ember Festival Tour wird präsentiert von:

Powermetal.de

FFM-Rock

NauntownMusic