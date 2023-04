Glowing Ember Festival: Billing für das Konzert in Erfurt steht fest

Das erste von sechs Konzerten der diesjährigen Glowing Ember Festival Tour fand am 22.04.2023 im Helvete Club in Oberhausen statt. Bereits am 06.05.2023 öffnet das nächste Konzert seine Türen in Erfurt. Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Tour im Club From Hell zu Gast. Folgende Bands werden dabei sein:

Hardholz

Vor fast 40 Jahren – zu Ostern 1984 – begann die Ära der Thüringer Metal-Legende Hardholz mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt. Bereits 1986 wurden die ersten Titel der Band beim Rundfunk der DDR produziert und im Radio gespielt. Es folgten weitere Produktionen, die es sogar in die Charts schafften, eine Tournee nach Polen und DDR-weite Auftritte bei Großveranstaltungen und Metal Festivals. Hardholz mischen in ihren Kompositionen

vielfältige Stilelemente, gelegentlich kombiniert mit akustischen Instrumenten und unterlegt mit deutschen Texten. Die Band wurde 1997 vorübergehend auf Eis gelegt, 2013 beschloss man die Reunion. Im März 2015 wurde Hardholz von Massacre Records unter Vertrag genommen. Die letzte CD Herzinfarkt ist Anfang 2016 erschienen und zeigt die Band aus dem Thüringer Wald stärker als je zuvor!

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt (z.B. Saltatio Mortis, Oomph!, End Of Green). Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energetischen Liveshow das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte, und bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang und markante Gitarrensoli.

Revenge Attack

Das Erfurter Trio Revenge Attack hat sich dem Thrash Metal der Bay Area verschrieben. Hierbei werden harte, oldschoolige Riffs und eingängigen Melodien mit modernen Elementen und Sounds gepaart. Das Motto der Band ist „Headbanging Until Death“! Hoch motiviert wollen Revenge Attack mit ihrem Sound die Bühnen dieser Welt erobern.

Toxic Traits

In den Songs der Nu-Metal-Band Toxic Traits werden schwere Riffs mit energiegeladenen, modernen Singalongs und mitreißenden Texten kombiniert. Seit 2022 steht die Band live auf der Bühne und hat im Oktober 2022 ihre Debütsingle herausgebracht.

Tuesday Morality

Tuesday Morality ist eine 2020 gegründete fünfköpfige Band aus dem Raum Gotha/Erfurt, die Einflüsse aus Post-Hardcore, Emocore und Metalcore verbindet. Nach Release einiger selbst produzierter Singles und ersten Konzerten 2021/22 wird Mitte dieses Jahres nun die Debüt-EP Parasites erscheinen. Die Liveshow der Band verspricht hohe Intensität, druckvollen Sound und klare Kante.

Hier geht es zur Facebook-Veranstaltung: www.facebook.com/events

Nachdem 2022 zwei neue sowie zwei durch die Corona-Pandemie verschobene Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, wird es in diesem Jahr insgesamt sechs Konzerte geben. Die genauen Termine lauten wie folgt:

22.04.2023 Oberhausen – Helvete

06.05.2023 Erfurt – Club From Hell

13.05.2023 Leipzig – Halle 5

27.05.2023 Nürnberg – Z-Bau

03.06.2023 Frankfurt / Main – Das Bett

17.06.2023 Hamburg – Logo

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Majesty, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer uvm.

www.facebook.com/glowingemberfestivals