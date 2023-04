Black Box Revelation: kündigen erste Headliner-Tour für Herbst 2023 an

Nach der erfolgreichen Rockpalast-Aufzeichnung am 15. März 2023 in der Bonner Harmonie kündigt das belgische Indie Rock-Duo Black Box Revelation nun seine erste Tournee als Headliner in Deutschland an. Jan Paternoster (Gesang, Gitarre) und Drummer Dries Van Dijck treten im Herbst in folgenden Städten auf: am 29. September 2023 in Köln (MTC), am 30. September 2023 in Frankfurt (Nachtleben), 1. Oktober 2023 in München (Milla), am 5. Oktober 2023 in Berlin (Badehaus) und am 6. Oktober 2023 in Hamburg (headCRASH). Das aktuelle Album Poetic Rivals ist weiterhin im Handel erhältlich.

Zwei Typen, enge Lederjacken, rauer Blues-Rock’n’Roll: Optisch wie akustisch verortet man Black Box Revelation zunächst intuitiv in den USA. Aber Jan Paternoster (Gesang, Gitarre) und Drummer Dries Van Dijck stammen aus Dilbeek in Belgien. Bereits 2003 stehen die beiden Freunde – mit 12 bzw. 14 Jahren – als The Mighty Generators auf der Bühne ihres Brüsseler Vororts, benennen sich aber bald in Black Box Revelation um. Die beiden reichen sich – an dem Sound des Duos fehlt nichts, im Gegenteil. Sie blieben stets bei ihrem schmutzigen Detroit-Garage-Style, wagten sich aber auch immer wieder in dunklere und experimentelle Gefilde vor. Als ihre musikalischen Vorbilder geben sie Led Zeppelin, The Datsuns, The Rolling Stones, Black Rebel Motorcycle Club und The Stooges an – was sie aus diesen Einflüssen aber live machen, ist beeindruckend: schartige Songs, teils soundtechnisch abgenagt bis auf die Knochen, teils voluminös überbordend, werden voller Energie und Stil von der Bühne – ja – gerotzt. Was z.B. Seasick Steve jubeln ließ: „They rock! They fucking rock!(…) Simply the best rock band of the moment!“

In den letzten Jahren haben Black Box Revelation sogar Rockgeschichte geschrieben: Sie waren die ersten belgischen Künstler überhaupt, die in der Late Show with David Letterman auftreten durften, sie nahmen in L.A. mit Produzent Alain Johannes auf, supporteten die Meat Puppets, Beady Eye, Jane’s Addiction, Iggy Pop und Seasick Steve, spielten Tournee in den USA und Europa, ihre Songs tauchten als Soundtrack von Serien wie Sons Of Anarchy und True Blood auf.

Nun, nach fünf Alben, von denen vier in den belgischen Top 5 und zwei sogar auf Platz eins landeten, erfinden sich die beiden neu: ein neuer Produzent, ein neues Album, zurück in den USA auf Tour. Neue Zeiten für Black Box Revelation. Während die Welt sich von der Pandemie-Krise erholt, begeben sich die beiden Belgier aus Brüssel nach West-London ins Studio von Produzent Andy Savours (u.a. Black Country, New Road, Arctic Monkeys, My Bloody Valentine), der sie dazu einlädt, an neuen Songs und Sounds zu arbeiten. Eine großartige Idee und Verbindung, denn die Band möchte gerne den naiven Geist ihres Debüts Set Your Head On Fire aufleben lassen. Es gilt keine Zeit zu verlieren, den schon am 22. August 2023 sollen sie auf dem berühmten Psych Fest in Las Vegas auftreten, der Auftakt zu einer Tournee durch den Westen der USA. Und diese Shows im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten sind nur der Auftakt zu dem, was in diesem Jahr noch folgen soll: Black Box Revelation in ihrer reinsten Form, bestehend aus den treibenden Drums von Dries Van Dijck und den krassen Gitarren und der bestechenden Stimme von Frontmann Jan Paternoster. Auf den kommenden Deutschland-Konzerten werden sie das neue Album Poetic Rivals auf ihrer ersten Headliner-Tour vorstellen.

Jan Paternoster freut sich darauf: „Wir wollten ein Album aufnehmen, dass die Kids wieder dazu bringt, mit dem Gitarre spielen anzufangen. Musik, bei der man seine Stimme verliert, wenn man dazu schreit. Songs, die dich dazu bringen, dein Bier in die Luft zu werfen, wenn du uns live siehst. Wir wollten eben eine Rock’n’Roll-Scheibe machen, und wenn dir das nicht gefällt… ist es uns egal!”