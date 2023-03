Glowing Ember Festival: erste Bandbestätigungen

Das erste von sechs Konzerten der diesjährigen Glowing Ember Festival Tour findet am 22.04.2023 im Helvete Club in Oberhausen statt. Für das nunmehr insgesamt sechste GEF-Konzert in Nordrhein-Westfalen wurden nun die teilnehmenden Bands bestätigt:

4 Cool Cats

Die 4 Cool Cats begeistern ihre Fans seit 2018 mit klassischem Hardrock! Das Quartett wird seinen ersten Auftritt nach der Pandemie beim Glowing Ember Festival spielen. Dabei stellen die beiden Bandgründer John Marcolongo und Guy Even Vandal ihr neues Line-Up live vor und ihr dürft gespannt darauf sein!

Beware The Kraken

Ein Heimspiel im Helvete am 22. April 2023 haben die Oberhausener Beware The Kraken. Die Band spielt Death Metal mit klassischen Rock- und Metal-Einflüssen. Das Quartett wurde 2018 gegründet und besteht aus erfahrenen Musikern, die zuvor bereits in verschiedenen anderen Bands aktiv waren. Beware The Kraken haben für das Glowing Ember Festival ein brachiales Set angekündigt.

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen knapp 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt (z.B. Saltatio Mortis, Oomph!, End Of Green). Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energetischen Liveshow das Publikum begeistert! Die Songs der Band sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte und bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang und markante Gitarren-Soli.

Secret Sign

Secret Sign ist eine 5-köpfige Band um Sänger und Gitarrist Alex Raschke, deren Musik vom klassischen Heavy Metal im Stile von Saxon, Warlock und Iron Maiden beeinflusst ist. Einprägsame Riffs und melodiöse Soli zeichnen die Kompositionen der Band aus. Nach dem starken Debüt Blazing Wild ist das neue Album für das Frühjahr 2023 angekündigt. Neue Songs daraus spielen Secret Sign allerdings auch bereits live im Helvete.

Chaross

Das Quartett Chaross spielt feinsten Old Shool Thrash Metal. Die Songs der Band zeichnen sich durch fette Riffs, donnernde Drums und kraftvolle Vocals aus. Mitte des Jahres 2023 erscheint die erste EP von Chaross Damned To Thrash. Ihr Live-Debüt feierte die Band Anfang 2023 im Helvete und wir freuen uns, dass sie beim Glowing Ember Festival dort erneut die Bühne beben lassen werden!

Caesar’s Green

Für coolen Alternative Rock/Metal stehen Caesar’s Green! Die Musik des Quartetts ist ein spannender musikalischer Mix ohne Berührungsängste, gekennzeichnet durch Kraft und Emotion. Ende 2022 ist das aktuelle Album der Band Things Worth More Than Gold erschienen und bestimmt gibt es einige der neuen Songs live im Helvete zu hören.

Onyxsin

Die Musik von Onyxsin bewegt sich im Spannungsfeld von Melodic Death Metal, Hardrock und Metalcore. Die Songs zeichnen sich durch aggressive Shouts. kraftvolles Drumming und harte, aber auch melodische Gitarrenarbeit aus. Das verspricht ein spannendes Konzert-Erlebnis zu werden.

Nachdem 2022 zwei neue sowie zwei durch die Corona-Pandemie verschobene Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, wird es in diesem Jahr insgesamt sechs Konzerte geben. Die genauen Termine lauten wie folgt:

22.04.2023 Oberhausen – Helvete

06.05.2023 Erfurt – Club From Hell

13.05.2023 Leipzig – Halle 5

27.05.2023 Nürnberg – Z-Bau

03.06.2023 Frankfurt / Main – Das Bett

17.06.2023 Hamburg – Logo

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Majesty, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer uvm.

