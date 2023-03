Graywolf: veröffentlichen neue Single/Video „We’ll Bring You Down“

Die Schweizer Rockband Graywolf freut sich, ihre zweite Single We’ll Bring You Down zu veröffentlichen. In diesem Song zeigen die Musiker eine tiefgründigere Facette.

„In dieser verrückten Welt, in der wir derzeit leben, scheint uns jeder Tag der Katastrophe näherzubringen. Der Text von We’ll Bring You Down handelt davon, wie korrupte Anführer einen Großteil der Bevölkerung täuschen können, aber schließlich von den Menschen, die sie für selbstverständlich hielten, in die Knie gezwungen werden“, erklären Graywolf.

Ein wütender Song, der den Unterdrückern dieser Welt den Mittelfinger zeigt.

Seht euch das offizielle Musikvideo, produziert von Andi Hofmann, zu We’ll Bring You Down hier an:

Graywolf, dahinter verbirgt sich der Zusammenschluss etablierter Rock-Musiker, gezeichnet von der Erfahrung aus hunderten von Gigs und unzähligen Rock- und Metal Releases (u.a. Celtic Frost, Pure Inc., Emerald, Big Clyde) und dem feinen Gespür für punchy Songwriting (Reto Burrell). Wer erinnert sich nicht gerne an seine erste Rock- oder Metalplatte? Graywolf haben sich zusammengefunden, um die Magie dieser Erinnerung aufblühen zu lassen. Sie vereinen die besten Elemente des klassischen Rocks mit frischer Energie. Die Songs von Graywolf sind voll von packenden Melodien, bewegenden Texten und Geschichten, die den Hörer von den Tiefen der Verzweiflung bis hin zu den Höhen des Glücks führen.

Graywolf live:

23.06.23 | Heavy Load Festival, Wetzikon (CH)

22.09.23 | Rocknacht Tennwil, Tennwil (CH)

20.10.23 | Schüür, Luzern (CH)

21.10.23 | Z7, Pratteln (CH)

Graywolf sind:

Kevin Volken – Vocals

Sandro Pellegrini – Guitar

Julien Menth – Guitar

Reto Burrell – Bass

Steve Gasser – Drums

Graywolf online:

Facebook

Instagram