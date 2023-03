Agnostic Front: kündigen Europa-Sommertour für Juni 2023 an

Die New Yorker Hardcore-Ikonen Agnostic Front sind kürzlich von einer deutsch-belgischen Minitour, auf der sie vier restlos ausverkaufte Konzerte gaben, zurückgekehrt. Mehr als genug Anlass für das Quintett, eine weitere Tour bekanntzugeben, die es kommenden Juni für 17 Auftritte durch Europa führen wird. In diesem Rahmen wird die Combo einerseits erneut die Bühnen Deutschlands und Belgiens (dieses Mal in Form eines Stopps beim renommierten Graspop Metal Meeting) unsicher machen, andererseits aber auch Frankreich, Spanien, Portugal, die Schweiz und sogar Griechenland bereisen. Poliert eure Stiefel und schnappt euch die begehrten Karten, die ab sofort erhältlich sind!

NxYxHxCx Tour 2023

Präsentiert von M.A.D. Tourbooking

01.06.2023 DE Essen – Turock

02.06.2023 FR Vitry-sur-Seine – Le Kilowatt

03.06.2023 FR Saint-Jean-de-Védas (Montpellier) – Secret Place

04.06.2023 FR Marseille – Le Molotov

05.06.2023 ES Vitoria-Gasteiz – Sala Jimmy Jazz

06.06.2023 ES Santiago de Compostela – Sala Malatesta

07.06.2023 PT Lissabon – RCA Club

08.06.2023 ES Madrid – Copérnico The Club

09.06.2023 ES Almàssera (Valencia) – Rock City

10.06.2023 ES Badalona (Barcelona) – Estraperlo (Club del Ritme)

11.06.2023 CH Genf – L’Usine

12.06.2023 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

13.06.2023 GR Athen – An Club

14.06.2023 DE Osnabrück – Bastard Club

15.06.2023 BE Dessel – Graspop Metal Meeting

16.06.2023 DE Köln – Gebäude 9

17.06.2023 DE München – Backstage (Halle)

Weitere kommende Livetermine:

01.04.2023 PR Rincón – Ramas Fest

26. – 29.05.2023 US Las Vegas, NV – Punk Rock Bowling & Music Festival

17.08.2023 DE Jena – F-Haus

Agnostic Front sind:

Roger Miret – Gesang

Vinnie Stigma – Gitarre

Craig Silverman – Gitarre

Mike Gallo – Bass

Danny Lamagna – Schlagzeug

Agnostic Front online:

www.agnosticfront.com

www.facebook.com/agnosticfront