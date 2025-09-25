Agnostic Front: kündigen neues Album “Echoes Of Eternity” an

Die Hardcore-Legenden aus New York City, Agnostic Front, melden sich mit einem kompromisslosen neuen Werk zurück: Echoes Of Eternity! Der unverwechselbare Sound der Band – pure Adrenalin-Riffs, ungebändigte Energie und schonungslose Kritik an gesellschaftlichen Missständen – zeigt sich auch 2025 ungebrochen. Mit Way Of War ist die erste Single des kommenden Albums erschienen, das am 7. November 2025 über Reigning Phoenix Music veröffentlicht wird!

Das 15 Songs starke Album ist ein gnadenloser Angriff, der wütenden Hardcore-Punk mit der Lebenserfahrung von über vier Jahrzehnten verbindet. Neben dem politischen Opener Way Of War finden sich Stücke wie die Mitgröl-Hymne Turn Up The Volume oder Matter Of Life & Death, ein Crossover-Brett mit Hip-Hop-Legende Darryl “DMC” McDaniels. Inhaltlich nehmen Agnostic Front kein Blatt vor den Mund: Themen wie Krieg, Verrat, Unterdrückung, persönliche Kämpfe und der unbeugsame Wille zum Widerstand ziehen sich durch das gesamte Werk.

Zur Single Way Of War erklärt die Band:

„Der Song ist ein Sinnbild unserer Zeit! Die Gier korrupter Politiker zieht uns und viele andere Nationen in sinnlose Kriege. Diese Entscheidungen fordern Opfer, die die Zivilbevölkerung niemals wollte. Das ist der Weg des Krieges.“

Echoes In Eternity Tracklist:

1. Way Of War

2. You Say

3. Matter Of Life & Death (feat. Darryl “DMC” McDaniels of RunDMC)

4. Tears For Everyone

5. Divided

6. Sunday Matinee

7. I Can’t Win

8. Turn Up The Volume

9. Art Of Silence

10. Shots Fired

11. Hell To Pay

12. Evolution Of Madness

13. Skip The Trial

14. Obey

15. Eyes Open Wide

Über Agnostic Front:

Gegründet 1982, zählen Agnostic Front zu den einflussreichsten Pionieren des Hardcore. Kaum eine andere Band verkörpert den Sound und die Attitüde der Straßen New Yorks so authentisch. Mit ihren kompromisslosen Hymnen legten sie das Fundament für echten New York Hardcore und trieben auch die Entwicklung des Crossover-Thrash maßgeblich voran.

Nach einer kurzen Pause in den frühen 90ern meldeten sie sich 1998 mit Something’s Gotta Give eindrucksvoll zurück und starteten in eine neue Ära aus unermüdlichem Touren und wuchtigen Releases. Angeführt von der unverkennbaren Stimme Roger Mirets und den ikonischen Riffs von Vinnie Stigma veröffentlichte die Band eine Reihe von Szene-Klassikern – zuletzt 2019 das gefeierte Album Get Loud!.

2025 haben Agnostic Front bei Reigning Phoenix Music unterschrieben. Frontmann Roger Miret kommentiert: „Wir freuen uns sehr, offiziell Teil der RPM-Familie zu sein! Mit alten Bekannten und neuen Gesichtern im Team starten wir voller Energie in diese Zusammenarbeit. Unser neues Album Echoes In Eternity wird ein Statement – und wir werden gemeinsam eine Kraft, mit der man rechnen muss!“

Gerardo Martinez, Mitgründer von RPM, ergänzt:

„Ich arbeite nun seit zwei Jahrzehnten mit Roger und den Jungs zusammen – deshalb ist diese neue Partnerschaft etwas ganz Besonderes. Auf viele weitere Jahre voller Killer-Releases!“

Trotz Line-Up-Wechseln, Industrieumbrüchen und einer sich verändernden Welt sind Agnostic Front ihrer Linie immer treu geblieben: hart im Sound, unbeugsam im Geist, klar in ihrer Botschaft. Mit Echoes In Eternity beweisen sie, dass sie auch nach über 40 Jahren nicht leiser, sondern lauter, härter und relevanter sind als je zuvor!