Silver Lining Music veröffentlicht am 14.11.2025 No Life ‘Til Leather – A Tribute to Metallica’s Kill ‘Em All.

Nun erscheint die zweite Single aus der All-Star-Compilation, David Ellefsons monumentale Coverversion von Metallicas instrumentellem Epos (Anesthesia) – Pulling Teeth.

„Es war eine große Ehre, zur Teilnahme an diesem Album eingeladen worden zu sein, insbesondere um die legendäre Basskomposition (Anesthesia) – Pulling Teeth des einzigartigen Cliff Burton aufzunehmen“, kommentiert David Ellefson. „Ich durfte mir für die Session eine von Cliffs Aria Pro Signature-Bassgitarren und sein charakteristisches Morley Fuzz/Wah-Pedal ausleihen, um seinen scharfen und dennoch donnernden Ton aus der Originalaufnahme nachzuahmen. Ich hoffe, dass diese Hommage Cliffs überlebensgroße Persönlichkeit hervorhebt und dass seine Musik durch diesen einzigartigen und legendären Song, den er der Welt geschenkt hat, für immer weiterleben wird.”

(Anesthesia) – Pulling Teeth an – Video von Pamela Parks, Schnitt von Freakshot Film:

No Life ‘Til Leather – A Tribute to Metallica’s Kill ‘Em All ist eine kolossale Hommage an das treibende Debutalbum der Heavy Metal Geschichte, neu interpretiert von den Legenden, die es inspirierten, und den Generationen, die ihm folgten!

Veteranen wie Saxon, Diamond Head und Motörhead, (drei von Metallicas Lieblingsbands) werden von aufstrebenden Stars wie Tailgunner und den schwedischen Pro-Metallern Soen begleitet, um ein Who-is-Who der Heavy Musik zu schaffen, wobei jeder Künstler einem klassischen Track seinen einzigartigen Sound verleiht. Beiträge der Thrash Giganten Testament, des ehemaligen Megadeth-Bassisten David Ellefson und der NWOBHM Schlüsselfigur Tygers Of Pan Tang zeigen, dass das Label über die eigenen Künstler hinausblickt, um das bestmögliche Line-Up zusammenzustellen. Zur Superstar Besetzung gesellen sich Raven (die mit der donnernden Hymne Metal Militia abschließt), der 1983 Teil von Metallicas allererster Tour war, dem berühmten Kill ‘Em All For One – Projekt.

No Life ‘Til Leather – A Tribute to Metallica’s Kill ‘Em All ist ein ehrgeiziges Werk, das Metallicas bahnbrechendes Erbe würdigt. Von den Fans und für die Fans bekräftigt es das eiserne Erbe der Four Horsemen – und sein prall gefüllter Kader setzt die Mission der Band fort, euch Metal in den A… zu schieben.

No Life ‘Til Leather – A Tribute to Metallica’s Kill ‘Em All Tracklist:

Hit The Lights (Tailgunner) The Four Horsemen (The Almighty) Motorbreath (Soen) Jump In The Fire (Tygers Of Pan Tang) (Anesthesia) – Pulling Teeth (David Ellefson) Whiplash (Motörhead) Phantom Lord (Saxon) No Remorse (Diamond Head) Seek & Destroy (Testament) Metal Militia (Raven)

No Life ‘Til Leather – A Tribute to Metallica’s Kill ‘Em All gibt es als Vinyl, CD und in allen digitalen Formaten.