Long Distance Calling: veröffentlichen „Live At Lichtburg“ am 05.12.2025

Im Februar 2024 erreichten Long Distance Calling einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Karriere: ein ausverkauftes Konzert im historischen Kino Lichtburg in Essen vor mehr als 1.200 begeisterten Fans. Nun kündigt die Band mit Stolz die Veröffentlichung von Live At Lichtburg an – ein eindrucksvolles Livealbum samt Konzertfilm, das diesen unvergesslichen Abend in allen Details festhält.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2007 hat sich das Münsteraner Quartett – David Jordan (Gitarre), Florian Füntmann (Gitarre), Jan Hoffmann (Bass) und Janosch Rathmer (Schlagzeug) – zu einem modernen Maßstab für progressiven und cineastischen Instrumentalrock entwickelt. Mit Live At Lichtburg präsentieren sie nicht nur das bislang größte Headline-Konzert ihrer Laufbahn, sondern auch eine einzigartige Neuinterpretation ihres Repertoires, erweitert durch Streicher und Bläser, die den markanten Sound der Band in neue Dimensionen führen.

Das Konzert vereinte Höhepunkte aus der gesamten Diskografie, mit besonderem Fokus auf die hochgelobten Alben Eraser und Avoid The Light. Das Ergebnis ist eine atemberaubende Performance, die mühelos zwischen intimen, filigranen Momenten und monumentalen Klangwänden wechselt – ein musikalisches und emotionales Spektrum, das nur Long Distance Calling auf diese Weise erschaffen können.

Als ersten Vorgeschmack veröffentlicht die Band die Single Kamilah, begleitet von einem mitreißenden Livevideo aus der Lichtburg. Auch die folgenden Singles werden jeweils mit eigenen Livevideos präsentiert und lassen die besondere Atmosphäre dieses Abends Stück für Stück neu aufleben.

Live At Lichtburg ist mehr als nur eine Liveaufnahme; es ist ein Dokument einer Band auf dem Höhepunkt ihres kreativen Schaffens. Die majestätische Atmosphäre der Lichtburg, die Intensität der Musik und die enge Verbindung zwischen Publikum und Band ergeben zusammen ein immersives Erlebnis, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet und zugleich in die Zukunft weist.

Live At Lichtburg erscheint in mehreren Formaten: als 2LP Gatefold Heavyweight 180g + Blu-ray sowie als CD + Blu-ray Digipak. Damit erhalten Fans sowohl die klangliche als auch die visuelle Essenz dieses Abends. Ein perfektes Sammlerstück und eine Einladung an alte wie neue Fans weltweit, die Magie von Long Distance Callings Livepräsenz neu zu entdecken.