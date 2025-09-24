Dawn Of A Dark Age: Cover zum kommenden Album „Ver Sacrum“ enthüllt

Dawn Of A Dark Age enthüllen die Details ihres neuen Albums Ver Sacrum, dazu gehören die Trackliste und das Cover-Artwork. Das Album wird am 12. Dezember über My Kingdom Music in Digipak-CD, LP und Deluxe-Edition veröffentlicht.

Ver Sacrum – Trackliste:

1. Il Voto Infranto (L’Ira Di Mamerte)

2. Il Consiglio Degli Anziani (L’Oracolo)

3. Il Rito Della Consacrazione

4. Venti Anni Dopo: La Partenza (Nascita Della Nazione Sannita)

Das beeindruckende Cover-Artwork wurde vom norwegischen Fotografen Kjetil Karlsen erstellt.

Das Album wird von einem neuen Sänger, Ignazio Cuga, auch bekannt als Brusiòre, der sardischen Folkish Black Metal-Band KRE’U, begleitet. Dies ermöglicht es der Band, das Album erstmals auf der Bühne zu präsentieren, mit exklusiven Live-Shows, die für Dezember geplant sind. Musikalisch ist es noch dunkler und sinisterer, mit wahrhaft antiken Atmosphären, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Das Thema bezieht sich erneut auf die Samniten, insbesondere auf die sogenannte Sacred Spring (Ver Sacrum auf Latein), ein soziales und religiöses Ritual, das in der vor-römischen Zeit verbreitet war.

Wir müssen also nur noch warten; extreme Musik, Folk-Musik und Jazz werden erneut in einem Gleichgewicht verschmelzen, das in einzigartiger und kostbarer Weise Geschichten vergangener Zeiten erzählt. Mehr Informationen zum neuen Album findet ihr hier:

Dawn Of A Dark Age online:

https://www.facebook.com/dawnofadarkage