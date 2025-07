Dawn Of A Dark Age: das neue Album wird „Ver Sacrum“ heißen

Ihr letztes Album Transumanza bestätigte Dawn Of A Dark Age als eine der interessantesten Bands der italienischen Extreme-Metal-Szene. Nach zwei Jahren harter Arbeit ist Vittorio Sabelli, der vielseitige Mastermind des Projekts, nun bereit, erste Details zum neuen Album zu präsentieren, das den Titel Ver Sacrum tragen wird und am 12. Dezember 2025 über My Kingdom Music veröffentlicht werden soll.

Zum ersten Mal ist auf dem Album, das sich derzeit in der Endphase des Masterings befindet, ein neuer Sänger zu hören, der in der italienischen Szene sehr bekannt ist und der in den nächsten Tagen vorgestellt werden wird. Vor allem aber wurde das Album so konzipiert, dass es im Dezember mit exklusiven Live-Shows auf die Bühne gebracht werden kann, bei denen die Band die extreme Epik und den avantgardistischen Sound ihrer Musik präsentieren kann.

Das wollte uns Vittorio Sabelli über das neue Dawn Of A Dark Age-Album Ver Sacrum erzählen: „Es war unglaublich, an dem neuen Album Ver Sacrum zu arbeiten. Zum ersten Mal schien es extrem linear und schnell zu sein, als ob alles bereits geschrieben wäre und nur noch wie eine Skulptur aus dem vorhandenen Marmor herausgearbeitet werden müsste. Das Thema geht erneut auf die Samniten zurück, insbesondere auf den sogenannten Heiligen Frühling (lateinisch Ver Sacrum), ein in vorrömischer Zeit verbreitetes soziales und religiöses Ritual. Musikalisch knüpft es an Transumanza an, aber alles wird noch düsterer und unheimlicher, mit wahrhaft uralten Atmosphären, die dieses Werk nachhaltig prägen. Auch der Beitrag des neuen Sängers war großartig und verlieh diesem Werk einen absolut ursprünglichen und geheimnisvollen Touch, das meiner Meinung nach das reifste, raffinierteste und tiefgründigste Album ist, das ich je geschaffen habe. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es hört!“