Drudkh: veröffentlichen neue EP „Thaw“ als vollständigen Stream

Die ukrainische Atmospheric-Black-Metal-Band Drudkh streamt ihre neue EP Thaw ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Black Metal Promotion. Der Stream präsentiert alle drei Stücke nacheinander und hat eine Gesamtspielzeit von gut zwanzig Minuten. Thaw ist 24. April erscheinen.

Thaw könnt ihr hier vollständig streamen :

Thaw ist die direkte Fortsetzung von Shadow Play (2025), aufgenommen in denselben Sessions und entstanden im selben kreativen Umfeld. Anstatt ein neues Kapitel aufzuschlagen, verweilt die EP im bestehenden: Drei Kompositionen, die das fragile Intervall zwischen Stille und Bewegung ausloten, wo sich Veränderung fast unmerklich unter einer gefrorenen Oberfläche entfaltet. Themen wie Erinnerung, Liminalität und innere Verbannung tauchen ohne Betonung oder Auflösung auf, die Musik entfaltet sich langsam über schwebende Melodien und unaufgelöste Strukturen.

Thaw – Trackliste:

1. Пам’ять (Memory)

2. Десь, колись (Somewhere, Sometime)

3. Мить у вічності (A Moment in Eternity)

Erhältliche Formate:

MCD-Digipak

12„-Vinyl-Gatefold – Schwarz 12“

Farbiges Vinyl-Gatefold – Silber 12″

Farbiges Vinyl-Gatefold – Violett mit schwarzen Sprenkeln

Drudkh online:

https://www.facebook.com/@Drudkh.Official/