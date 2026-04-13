Numen: kehren mit dem fünften Album „Erre“ zu ihren Wurzeln zurück

Die baskische Pagan-Black-Metal-Band Numen feiert am 12. Juni ihr großes Comeback mit ihrem fünften Album Erre. Ihren Wurzeln treu, ist das Album komplett in Baskisch, einer der ältesten Sprachen der Welt, gesungen.

Mit Erre liefert Numen Old-School-Black-Metal: schnell, aggressiv und tiefgründig melodisch, inspiriert von nordischen und baskischen Traditionen.

Die Band balanciert rohe Wut mit mitreißenden progressiven Passagen und kreiert so eine intensive und kompromisslose Klangidentität. Die Texte bleiben der Essenz der Band treu und gewinnen an Tiefe und Introspektion, was die Wirkung des Werks zusätzlich verstärkt.

Erre – Trackliste:

Kez Beteriko Zeru Penatua Negu Itxian Urtarril Hotza Errautsen Azken Arnasa Hustasuna – Oroitzapen Galduen Putzua Euria Infernuko Sutan

Das Cover-Artwork wurde von Raoul / View From The Coffin gestaltet.

Für Fans des nordischen Black Metal der 90er und alle, die schnellen, aggressiven und melodischen Black Metal im Geiste dieser Ära schätzen.