Havukruunu: neue Single „Havukruunu Ja Talvenvarjo“ von kommenden Album „Tavastland“ jetzt erhältlich

Havukruunu verdunkeln den Pfad auf den Spuren von Waldgeistern und schrecklichen Albträumen – neue Single Havukruunu Ja Talvenvarjo jetzt erhältlich.

Svart Records veröffentlicht im Februar 2025 das vierte Album, Tavastland, von Havukruunu.

Das neue Album Tavastland rückt mit der zweiten Single, die am 24. Januar auf digitalen Plattformen erschien, dem Ziel einen Schritt näher.

Werft einen Blick auf das Unbekannte und seht euch jetzt den feurigen Visualizer für Havukruunu Ja Talvenvarjo auf dem YouTube-Kanal von Svart Records an:

Nach drei Alben fügen sich die Puzzleteile zusammen, und Havukruunu, die Lieblingsband der Sensiblen und Traurigen, kehrt mit aller Macht zurück, um die Grenze zwischen dem Realen und dem Unwirklichen zu verwischen. Die traurigen Gitarren von Stefa und Bootleg-Henkka zeichnen bedrohliche dunkle Schatten an die Wand, Kostajainens Schlagzeug-Bombardement pulsiert wie die Glut eines sterbenden Herdfeuers. Die ganze Zeit über klirrt und heult Humös Bassgitarre wie der eisige Wind, der an Fenstern und Wänden rüttelt, während Stefa brüllend Botschaften aus der Unterwelt übermittelt oder Weisheiten aus alten Tagen predigt, unterstützt von einem Chor.

Die Herren der Hölle lächeln anerkennend, wenn die Flammen des Hasses und der List ihrer geliebten Söhne eine sterbende alte Welt ertränken und das Herz der Erde vor der Geburt des Neuen und Unheimlichen erzittert. Havukruunu ist der Geist der Freiheit, der Vorbote des Vergessens, und er sagt euch: „Fliegt, ihr Narren!“

Das neue Album Tavastland erzählt die Geschichte eines kleinen, seltsamen Volkes.

„Tavastland tells how in 1237 the Tavastians rose in a rebellion against the church of Christ and drove the popes naked into the frost to die. Tavastland reveals our fathers’ centuries old sins and lies of consolation. Tavastland speaks of him, who has become a prisoner of his home, alienated from the land of the forest and is now afraid of the dark with all lights on, surrounded by his smart devices. Tavastland tells about the freedom we lost. Tavastland haunts its listener to the grave, and I will personally open that grave one bleak night and steal the fading light of your sempiternal soul“, sagt Stefa.

Die erste Svart-exklusive Eis & Blut-Vinyl-Edition von Tavastland, limitiert auf 666 Exemplare, ist ausverkauft. Heute bringen wir die zweite Svart-Exklusiv-Edition auf transparentem grünem und schwarzem Rauch-Vinyl auf den Markt, limitiert auf 313 Exemplare. Tavastland ist auch auf limitiertem bernsteinfarbenem und schwarzem Rauch-Vinyl, klassischem schwarzen Vinyl, CD, Kassette und digitalen Plattformen erhältlich. Alle Vinyl-Editionen der ersten Pressung enthalten ein Booklet und ein Poster. Das neue Havukruunu-Sweatshirt kann ab sofort in Svarts Webstore vorbestellt werden. Auch T-Shirts sind noch erhältlich. Erscheinungsdatum: 28. Februar 2025.

Havukruunu online:

https://www.facebook.com/havukruunu/

https://www.instagram.com/havukruunuband/

https://havukruunu.bandcamp.com/