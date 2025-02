Frost*: veröffentlichen neue Single „Western Atmosphere“

Die britische Progressive-Rock-Band Frost* freut sich, eine neue, eigenständige Single mit dem Titel Western Atmosphere zu veröffentlichen. Der Song wurde ursprünglich als Bonus-Track auf dem Album Life In The Wires veröffentlicht und zeigt Bandleader Jem Godfrey zusammen mit Randy McStine (Steven Wilson, Porcupine Tree – Live-Gitarrist), Mike Keneally (Devin Townsend) & Nick D’Virgilio (Big Big Train).

Seht euch das Video zu Western Atmosphere hier an:

Ihr könnt Western Atomosphere hier hören: https://frost-band.lnk.to/WesternAtmosphere-Single

Frost* veröffentlichten im Oktober letzten Jahres ihr von der Kritik hochgelobtes Doppel-Konzeptalbum Life In The Wires. Das Album erhielt sowohl von der Presse als auch von den Fans begeisterte Kritiken, landete auf vielen Jahresend-Best-Of-Listen und wurde bei den The Prog Report Awards als Album des Jahres ausgezeichnet.

Godfrey sagt dies über den Track: „I sometimes wonder what would have happened had I stayed in bed ten minutes longer than I did on Monday 11th of January 2010. Perhaps my life would have gone in a completely different direction and Frost* would have ended up with the lineup of myself on keys, vocals and bass, Mike Keneally on guitar, Nick D’Virgilio on drums and Randy McStine on guitar and vocals. We’ll never know, I guess.“

Die Trackliste zu Life In The Wires findet ihr im Time For Metal Release-Kalender hier:

„It’s actually a continuation from Day and Age“, erklärt Godfrey. „The first track on the new album starts with the end of the last track from that album Repeat to Fade, where the static comes up and a voice says Can you hear me?. I remember putting that in when we did Day And Age as a possible little hook for the future; a character somewhere out there in Day And Age land trying to be heard. What does he want to say? Can anybody hear him? Day And Age kind of sets up the world that this character lives in and Life In The Wires tells his story.“

Die Geschichte dreht sich um die Hauptfigur Naio, einen ziellosen Jungen, der einer bedeutungslosen Zukunft in einer von KI gesteuerten Welt entgegengeht. Er hört einen alten DJ, der über das alte AM-Radio spricht, das ihm seine Mutter einst geschenkt hat, und beschließt, die Quelle des Signals aufzuspüren und Livewire zu finden, um herauszufinden, ob es da draußen eine bessere Zukunft gibt. Das Allsehende Auge ist jedoch wenig beeindruckt von diesem Versuch des unabhängigen Denkens und wehrt sich. Schon bald wird Naio von einem aufgebrachten Mob quer durch das Land verfolgt, um die Heimat von Livewire und seine Freiheit zu finden. Schaltet auf www.lifeinthewires.com ein und sehen Sie, ob ihr Livewire im Radio hören können.

Die „klassische“ Frost*-Besetzung mit Gitarrist John Mitchell, Bassist Nathan King und dem wiederkehrenden Schlagzeuger Craig Blundell hilft dabei, diese Parallelwelt zu erschaffen.

Fans des meisterhaften Debütalbums Milliontown (2006) werden sich freuen, dass die Band den Stil wieder aufgreift, der das Debütalbum zu einem der erfolgreichsten Prog-Rock-Alben der letzten 20 Jahre gemacht hat – eine Tatsache, die Godfrey nicht entgangen ist, als er das neue Album schrieb.

„With Day And Age, we made it a very specific point: we’re not doing any solos, we’ll do clever arrangements. And we enjoyed that discipline, but this time I thought it might be good to row back on that position a bit. Plus, I wanted to have a little bit of a nod to Milliontown with this album, because it’s been nearly 20 years since Milliontown came out and I’m still proud of it. The 15-minute title track has a few of those Milliontown moments in it which were great fun to do again.“

