Winterfront: entfesseln „Chants For The Underworld“

Die kroatische Pagan-Black-Metal-Band Winterfront ist aus den Schatten zurückgekehrt und präsentiert ihr mit Spannung erwartetes zweites Studioalbum Chants For The Underworld, das jetzt über Werwolf Promotion erhältlich ist.

Die Produktion wurde von der Band selbst übernommen, während das Mixing von Ivan Jurić im Sound Kitchen Studio – Kaštela durchgeführt wurde. Das Album bietet längere, immersivere Kompositionen, die den kalten Winden der zweiten Welle des Black Metal huldigen und gleichzeitig einen einzigartig osteuropäischen Weg beschreiten. Fans von Taake, Gorgoroth und Immortal werden ein neues Ritual entdecken, das es wert ist, wiederholt zu werden.

Chants For The Underworld ist ein Zeugnis von Winterfronts gereiftem Konzept – eine Reise in die gefrorene Leere, wo alte Riten und moderne Verzweiflung im Klang verschmelzen. Für Fans unbarmherziger Dunkelheit und ritualistischer Atmosphäre ist Chants For The Underworld nicht nur ein Album – es ist eine Beschwörung.

Gegründet im Jahr 2010 von Ivan Grga und Toni Tertt Jakus, ist Winterfront bekannt für ihre frostigen Riffs, die rohe Atmosphäre und die lyrische Fokussierung auf Krieg, Paganismus und den ewigen inneren Kampf. Aufbauend auf dem eindringlichen Erbe ihres Debüts Northwinds aus dem Jahr 2014, stellt ihr neuestes Werk eine mutige Weiterentwicklung in Klang und Geist dar.

