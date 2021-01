Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Death, Dark Empire, Altar, King Witch u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Metallica – Some Kind Of Monster

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: Some Kind Of Monster

Album: St. Anger

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Death – Flesh And The Power It Holds

Artist: Death

Herkunft: USA

Song: Flesh And The Power It Holds

Album: The Sound Of Perseverance

Genre: Death Metal, Progressive Death Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/DeathOfficial/

Edguy – Robin Hood

Artist: Edguy

Herkunft: Deutschland

Song: Robin Hood

Album: Age Of The Joker

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:26 Minuten

Link: https://www.edguy.net/de/band.php

Dark Empire – The Forgotten Sin

Artist: Dark Empire

Herkunft: USA

Song: The Forgotten Sin

Album: Humanity Dethroned

Genre: Power Metal, Progressive Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:26 Minuten

Link: https://www.facebook.com/band.darkempire/

Stone Temple Pilots – Where The River Goes

Artist: Stone Temple Pilots

Herkunft: USA

Song: Where The River Goes

Album: Core

Genre: Rock, Grunge

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 8:26 Minuten

Link: https://www.facebook.com/stpband/

My Dying Bride – She Is The Dark

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: She Is The Dark

Album: The Light At The End Of The World

Genre: Doom Metal, Gothic Metal, Death Doom, Dark Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:26 Minuten

Link: http://mydyingbride.net

Altar – Cross The Bridge Of False Prophecies

Artist: Altar

Herkunft: Niederlande

Song: Cross The Bridge Of False Prophecies

Album: Youth Against Christ

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:26 Minuten

Link: https://www.facebook.com/altarYAC/

The Grateful Dead – New Potato Caboose

Artist: The Grateful Dead

Herkunft: USA

Song: New Potato Caboose

Album: Anthem Of The Sun

Genre: Rock, Psychedelic Rock, Folk Rock, Blues Rock, Country Rock

Veröffentlichung: 1968

Spielzeit: 8:26 Minuten

Link: https://www.dead.net

King Witch – Of Rock And Stone

Artist: King Witch

Herkunft: Schottland

Song: Of Rock And Stone

Album: Body Of Light

Genre: Heavy Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:26 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingwitch/

Porcupine Tree – Hatesong

Artist: Porcupine Tree

Herkunft: England

Song: Hatesong

Album: Lightbulb Sun

Genre: Progressive Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:26 Minuten

Link: https://www.facebook.com/PorcupineTreeOfficial/

Metal Church – Deeds Of A Dead Soul

Artist: Metal Church

Herkunft: USA

Song: Deeds Of A Dead Soul

Album: This Present Wasteland

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/metalchurch/

Helloween – Nothing To Say

Artist: Helloween

Herkunft: Deutschland

Song: Nothing To Say

Album: Rabbit Don’t Come Easy

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://www.helloween.org

Rainbow – Stargazer

Artist: Rainbow

Herkunft: England

Song: Stargazer

Album: Rising

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1976

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://www.discogs.com/de/artist/245648-Rainbow

Orphaned Land – My Requiem

Artist: Orphaned Land

Herkunft: Israel

Song: My Requiem

Album: Sahara

Genre: Death Metal, Doom Metal, Folk Metal Progressive Metal, Oriental Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://orphaned-land.com

Ravage – The King Forgotten

Artist: Ravage

Herkunft: USA

Song: The King Forgotten

Album: Return Of The Spectral Rider

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/RavageTheEarth

Solitude Aeturnus – Shattered My Spirit

Artist: Solitude Aeturnus

Herkunft: USA

Song: Shattered My Spirit

Album: Through The Darkest Hour

Genre: Epic Doom Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/solitudeaeturnus/

Iron Maiden – The Thin Line Between Love And Hate

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: The Thin Line Between Love And Hate

Album: Brave New World

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

Dark Angel – The Promise Of Agony

Artist: Dark Angel

Herkunft: USA

Song: The Promise Of Agony

Album: Leave Scars

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/darkangelthrashofficial

Angellore – Shades Of Sorrow

Artist: Angellore

Herkunft: Frankreich

Song: Shades Of Sorrow

Album: Errances

Genre: Atmospheric Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AngelloreDoom/

Helrunar – Mimis Brunnr

Artist: Helrunar

Herkunft: Deutschland

Song: Mimis Brunnr

Album: Frostnacht

Genre: Pagan Black Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/helrunar

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.