Tanzwut: kehren zurück mit Single, Tour und neuem Album

Der Opener und Titeltrack Die Tanzwut Kehrt Zurück zeigt direkt die neue Dimension der Produktion und peitscht wie ein unaufhaltsamer Sturm heran. Was für ein Auftakt! Thematisch gehen die Berliner um Sänger Teufel direkt in die Vollen und liefern eine Message, über die es sich nachzudenken lohnt. Das Lied erzählt vom schwarzen Tod, auch Pest genannt. Was bringt es uns im Sinne von Höher, Schneller, Weiter materielle Güter anzuhäufen? Tanzwut öffnen einem die Augen, den Moment zu genießen und das Leben zu leben, so, als gäbe es keinen Morgen.

In Feine Menschen beweisen die Spielleute, warum sie zurecht zur Elite der deutschen Mittelalter-Rock-Szene gehören. Virtuos und zugleich majestätisch eröffnen schwere Dudelsäcke den Song, ehe sich Shumons treibende Drums dazugesellen. Auch hier greifen Tanzwut thematisch in die Trickkiste der eher unliebsamen Themen und prangern die Oberflächlichkeit und den Egoismus vieler Menschen an. Das Lied skizziert Leute, die über Leichen gehen, nur um ihre Gier zu stillen. Gekleidet ist dieser sozialkritische Text in ein düster-rockiges Gewand mit Headbanger-Qualitäten. Tanzwut wissen, wie es geht.

Saltatio Mortis zieren den thematisch leichtfüßigeren Track Pack Schlägt Sich (Pack Verträgt Sich), eine Hymne an Leben, Freundschaft und Zusammenhalt. Mit diesem kraftvollen und fröhlichen Song feiern die seit Jahren befreundeten Spielleute die guten und die schweren Zeiten, die man – egal was passiert – zusammen durchsteht. Dafür sind Freunde schließlich da und alte Liebe rostet bekanntlich nicht.

Tanzwut beweisen aber auch, dass sie nicht nur die lauten Töne, sondern auch die leisen und zarten Klänge hervorragend beherrschen. Perfekt gelingt ihnen dies mit Allein, einer Beschreibung von Sehnsucht nach einer verlorenen Liebe. Die Geliebte hat ihren Geliebten verlassen, ohne sich zu verabschieden. Er wird sie nie mehr erreichen können und dennoch wird sie immer einen Platz in seinem Kopf, in seiner Seele und in seinem Herzen behalten. Tiefgreifend erzählt Teufel die Geschichte von der Jagd nach dem Glück.

Die Tanzwut Kehrt Zurück Tour:

Special Guests: Manntra

Präsentatoren: Legacy, Musix, SLAM, Schall & Sonic Seducer

17.09.2021 Oberhausen – Kulttempel

18.09.2021 Köln – Club Volta

19.09.2021 Frankfurt – Das Bett

23.09.2021 Hannover – Musikzentrum

24.09.2021 Rostock – MAU Club

25.09.2021 Berlin – Columbia Theater

26.09.2021 Hamburg – Grünspan

30.09.2021 Wien – ((szene))

01.10.2021 München – Backstage Halle

02.10.2021 Stuttgart – Im Wizemann

08.10.2021 Dresden – Beatpol

09.10.2021 Leipzig – Hellraiser

10.10.2021 Nürnberg – Hirsch

Quelle: m2 mediaconsulting