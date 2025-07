Cradle Of Filth: stürmen die Charts und den EMP-Store Dortmund mit „The Screaming Of The Valkyries“

Mitten in der laufenden Festivalsaison sorgt der Lingener E-Commerce-Spezialist EMP Exclusive Merchandise Products weiter dafür, dass es auch in Deutschlands Innenstädten nicht leiser wird. Nach Hämatom gleich zu Anfang des Jahres, Eisbrecher, Epica oder Sodom hat der EMP-Store Dortmund erneut eine Szenegröße zur Autogrammstunde geladen: Am 15.07. sind die britischen Extreme-Metal-Legenden Cradle Of Filth zu Gast.

Cradle Of Filth feiern mit ihrem neuen Studioalbum The Screaming Of The Valkyries einen sensationellen Erfolg, denn die Platte ist direkt auf Platz 5 der Offiziellen Deutschen Albumcharts eingestiegen – ein weiterer Meilenstein, in der über drei Jahrzehnte währenden Bandgeschichte. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus brachialer Härte, düsterer Theatralik und literarischem Tiefgang hat sich die Band um Frontmann Dani Filth längst Kultstatus erspielt. Das neue Album vereint klassische Cradle-Elemente mit frischen Impulsen und gilt als eines ihrer bislang stärksten Werke.

Anfang Juni lieferte die Band beim Rockharz Festival eine spektakuläre Show ab und begeisterte Tausende Fans mit ihrer düster-dramatischen Inszenierung und ihrem wie gewohnt harten Sound.

Nun werden Cradle Of Filth im Anschluss an diese Erfolge am Dienstag, 15. Juli, zu einer exklusiven Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund eintreffen. Fans haben vor Ort die Gelegenheit, die Band persönlich zu treffen. Selbstverständlich wird es vor Ort wie gewohnt Merch und eine limitierte Menge exklusiver Vinyls zu erwerben geben, die sich Fans direkt signieren lassen können:

Autogrammstunde Cradle Of Filth

Ort: EMP Store Dortmund / Potgasse 4

Datum: 15. Juli 2025

Uhrzeit: 15:00 – 16:00 Uhr