Serpent Lord: veröffentlicht Titelsong aus dem kommenden Album „The Once Forgotten Ways Of Old“

Das Pagan-Black-Metal-Soloprojekt Serpent Lord wird Debütalbum The Once Forgotten Ways Of Old am 29. Mai 2026 über Eisenwald Records veröffentlichen. Das Projekt präsentiert nun den Titeltrack dieses Werks. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Singles, wird The Once Forgotten Way Of Old nun auf allen Streaming-Diensten zu finden sein.

Serpent Lord erwachte erstmals im Jahr 2003 zum Leben – als ein solitärer Pagan-Black-Metal-Kanal, geschmiedet von Jake Superchi (Uada, Ceremonial Castings). Obwohl das erste vollwertige Album des Projekts bereits 2005 eingespielt wurde, wurde das Werk abrupt auf Eis gelegt und lag zwanzig Jahre lang im Dornröschenschlaf. Im Jahr der Schlange, wurde dieses uralte Werk als The Once Forgotten Ways 0f Old wiedergeboren und neu interpretiert, wobei jede einzelne Note seiner ursprünglichen Konzeption bewahrt blieb.

The Once Forgotten Ways Of Old – Trackliste:

Aries Ram Constrictor The Once Forgotten Ways Of Old Enter Serpentagram A Pagan’s Spell Forever On The Grounds Of Battle

Das Album wurde zwischen 2022 und 2025 im kalten Herzen des Pazifischen Nordwestens neu aufgenommen. Für Engineering und Mixing war Jake Superchi verantwortlich; das Mastering übernahm Arthur Rizk. Die Veröffentlichung besticht durch ein neues Artwork sowie das ursprüngliche Logo, entworfen von Kris Verwimp, ergänzt durch Fotografien von Peter Beste.

Ursprünglich vor über zwei Jahrzehnten gegründet, existierte Serpent Lord größtenteils im Schatten und veröffentlichten lediglich eine Handvoll Demos, bevor sie in eine ausgedehnte Phase des Ruhens eintraten. Dennoch erlosch die kreative Kraft hinter dem Projekt nie. Ideen, Fragmente und Kompositionen überdauerten die Jahre – auf Eis gelegt für den richtigen Augenblick –, um erst im „Jahr der Schlange“ vollends Gestalt anzunehmen und verwirklicht zu werden; jenem Moment, als die Vision schließlich in ihre endgültige Form geschmiedet wurde.

Bereits frühes Demomaterial ließ erahnen, wozu Serpent Lord bestimmt war: eine strenge Balance zwischen melodischer Erhabenheit und ungezügelter Aggression, geprägt von Übergängen zwischen Atmosphäre und Brutalität – produziert auf eine Weise, die ihre Intensität hervorhebt, anstatt sie zu verschleiern.

Gegründet von Jake Superchi, kanalisiert Serpent Lord den Geist des Pagan Black Metal der 90er Jahre. Das Album präsentiert sich als triumphales und immersives Werk – melodisch, wild und durchdrungen von ritueller Energie. Weitläufiges Riffing, stimmungsvolle Passagen und ein dynamisches Wechselspiel zwischen harschen und atmosphärischen Elementen – zeitlos und zugleich vollkommen erwacht.

Mit The Once Forgotten Ways Of Old tritt das Projekt Serpent Lord nach Jahrzehnten des Schweigens wieder ins Licht – mit einem Werk, das das Versprechen ihrer frühen Aufnahmen einlöst; es ist ein Album, das von der Zeit geformt und von einer kompromisslosen Vision des Black Metal getragen wird.

Serpent Lord -Besetzung:

Jake Superchi – alle Instrumente & Gesang