Nestor: kündigen erstes Live-Album an

Die schwedischen Hard-Rocker Nestor halten ihre explosive Live-Energie für die Ewigkeit fest: Mit Live At Gothenburg Film Studios, das am 14. August 2026 über Napalm Records erscheint, veröffentlicht die vom AOR beeinflusste Band erstmals ein Live-Album. Ursprünglich 1989 gegründet, eroberten Nestor mit ihrem Comeback 2021 die Szene im Sturm – das Debütalbum Kids In A Ghost Town brachte ihnen eine Nominierung bei den schwedischen Grammis-Awards ein. Mit dem von der Kritik gefeierten Folgewerk Teenage Rebel (2024) platzierte sich die Band international in den Charts (unter anderem auf Platz 12 der Offiziellen Deutschen Charts sowie #19 in Schweden) und erreichte Millionen von Streams auf mehreren Hits.

Auf Live At Gothenburg Film Studios erstrahlen ihre nostalgischen, von den Achtzigern inspirierten Hymnen nun in neuem Licht – unterstützt durch ihre Live-Dynamik. In den vergangenen Jahren konnten Nestor, die sich bereits die Bühne mit Legenden wie Kiss oder Europe teilten, Fans weltweit von sich überzeugen – ob bei europäischen Festival-Riesen, der Monsters Of Rock Cruise in den USA oder Headline-Shows in Japan. Auf einem Höhepunkt präsentieren sie nun ihr erstes Live-Album. Physische Exemplare sind ab sofort vorbestellbar und die erste Single folgt bald …

Sänger Tobias Gustavsson kommentiert:

„Wenn ich Live At Gothenburg Film Studios höre, wird mir klar, dass das Album alles zeigt, worum es bei Nestor von Anfang an ging. Es ist ein Live-Auftritt mit all den kleinen Eigenheiten und Fehlern, die es menschlich machen – etwas, das ich in Zeiten von KI-generierter Musik noch mal mehr zu schätzen gelernt habe. Live At Gothenburg Film Studios ist im Vergleich zu unseren Studioalben weniger klinisch und eher ein echtes Erlebnis und zeigt eine andere Seite von Nestor. Ich hoffe, ihr habt damit so viel Spaß wie wir während der Aufnahme auf der Bühne!“

Live At Gothenburg Film Studios präsentiert alten wie neuen Fans eine mächtige Auswahl an Live-Versionen der zukünftigen Klassiker aus Nestors gefeiertem Repertoire. So gibt es eine neue Interpretation von Firesign (ursprünglich von Kids In A Ghost Town, 2021), dessen mitreißende Riffs und Rhythmen den Sound der Achtziger authentisch zum Leben erwecken, beeindruckende Vocals inklusive. Das nostalgische Teenage Rebel, Titeltrack des Albums von 2024, regt mit einem starken Refrain zum Mitsingen an. Das Publikum begleitet die Band dabei mit emotionsgeladenen Melodien und massiven Riffs. Weitere Highlights des 16 Songs starken Werks sind eine neue Version des bisher größten Hits, On The Run (ebenfalls vom gefeierten Debüt), das mit epischen AOR-Keyboards und -Gitarren sowie einem weiteren, potenziell sogar dem stärksten, Mitsing-Chorus aufwartet. Das umfangreiche Live-Album, das auch auf DVD erscheint, stützt sich auf Nestors beeindruckendes Repertoire aus arenareifen Hymnen und Rock-Balladen, abgerundet mit feinsten AOR- und Achtziger-Rock-Anleihen. Ohne Frage setzen Nestor mit Live At Gothenburg Film Studios ihre stetige Mission fort, dem Rock zu alter Größe zurückzuverhelfen!

Live At Gothenburg Film Studios Tracklist:

1. Intro

2. We Come Alive

3. Kids In A Ghost Town

4. Stone Cold Eyes

5. Perfect 10

6. The One That Got Away

7. Last To Know

8. Unchain My Heart

9. Signed In Blood

10. Victorious

11. Caroline

12. Firesign

13. On The Run

14. Teenage Rebel

15. 1989

16. It Ain’t Me

Live At Gothenburg Film Studios wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

2 LP Gatefold Marbled Translucent Reptile – nur Napalm Records Mailorder (streng limitiert)

2-LP Gatefold Solid Red

1-CD + 1-DVD Digisleeve, 12-seitiges Booklet

Nestor live 2026

17.07.26 FI – Laukaa / John Smith Rock Festival

25.07.26 DE – Mönchengladbach / BOBfest

31.07. – 01.08.26 FI – Turku / Baltic Metal Storm

15.08.26 SE – Falköping / NestorFest 2026

19. – 22.08.26 DE – Haddeby / Baltic Open Air

Nestor sind:

Tobias Gustavsson – Gesang

Jonny Wemmenstedt – Gitarre

Mattias Carlsson – Schlagzeug

Marcus Åblad – Bass

Martin Frejinger – Keyboard