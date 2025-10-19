Nestor am 15.10.2025 in der Großen Freiheit 36, Hamburg

Event: Nestor – In The Name Of Rock’n’Roll, Germany 2025

Bands: Nestor, Gun Called Britney

Ort: Große Freiheit 36, Große Freiheit 36, 22767 Hamburg

Datum: 15.10.2025

Kosten: ab 43,60 € plus Gebühren, AK 50 €

Zuschauer: ca. 800

Genre: AOR, Sleaze Rock, Glam Rock, Classic Rock, Melodic Rock

Links: GROSSE FREIHEIT 36 – Events

Setlist Nestor:

We Come Alive Kids In A Ghost Town In The Name Of Rock ’n‘ Roll Signed In Blood The One That Got Away Daughter Last To Know Stone Cold Eyes Victorious These Days Perfect 10 (Eyes Like Demi Moore) Caroline Unchain My Heart On The Run Teenage Rebel 1989

Es gibt Geschichten, die sind schöner als die besten Kindermärchen. Wie wäre es, seinen Träumen nachgehen zu können, finanziell unabhängig zu sein und das Leben einfach zu genießen? Die Geschichte von Nestor ist nah an diesem märchenhaften Zustand. Angefangen hat das Thema während der Schulzeit. Fünf Freunde gründeten eine progressive Rockband in Richtung Yes oder Genesis und veröffentlichten 1993 und 1996 jeweils eine EP. Dann gingen die Schulfreunde ihrer Wege und das echte Leben forderte seinen Tribut. Sänger Tobias Gustavsson zeigte Unternehmergeist und entwickelte eine Art Patent. Circa 25 Jahre später verkauft Gustavsson die Firma. Er hat einen Traum, reichlich Geld und Zeit. Der Traum ist der Rock ’n‘ Roll. Was er schon als Schüler wollte, setzt er mit seinen Freunden aus der alten Zeit 25 Jahre später um.

Das Ergebnis liegt 2021 auf dem Tisch. In Eigenregie hauen die Freunde Kids In A Ghost Town raus. Es folgt die Einladung zum Keep It True Rising nach Würzburg, auf dem sich die Truppe einem breiten Publikum präsentieren kann. Es ist noch Covid, sodass das Veranstaltungsteam Nestor in die Behausungen der Fans streamt. Ein Jahr später haben Nestor einen Plattenvertrag bei Napalm Records. 2024 folgt mit Teenage Rebel die zweite Platte.

Schon der Blick auf die Bühne zeigt einige Besonderheiten. Normalerweise steht das Drumset der Vorband irgendwo in einer Ecke und kann nur einen Teil der Bühne nutzen. Gun Called Britney sind Lokalmatadoren und dürfen die gesamte Bühne beackern, inklusive aller Features, die die Truppe einsetzen mag. Auch die komplette Anlage steht dem Opener zur Verfügung. Nestor erweisen sich ganz nebenbei als sehr fair innerhalb des Musikgeschäfts.

Die Lokalmatadoren sind allerdings etwas mehr im Hair Metal beziehungsweise Glam Rock unterwegs. Das T-Shirt von Sänger Josh zeigt grob die Richtung. Mötley Crüe scheinen gerade von jungen Hair-Metal-Bands als Inspiration genutzt zu werden. So steht die Show der Truppe vor allem im Mittelpunkt. Die Tracks an sich sind eingängig und Sachen wie Don’t Say Maybe, wo im Refrain auf das Maybe ein Baby folgt, eignen sich bestens zum Mitsingen. Talentiert ist die Truppe, was auch der Metal Battle Contest 2025 aussagt. Gun Called Britney waren der deutsche Vertreter auf dem Wacken Metal Battle. Den Abschluss des 40-minütigen Sets kann das eher gesetzte Publikum mitsingen. Pointer Sisters mit I’m So Excited sorgt für Stimmung in der Großen Freiheit 36, auch wenn es technisch an der einen oder anderen Stelle noch Luft nach oben gibt. Zum Beispiel kommen die Gitarren nicht so differenziert aus den Boxen, wie bei den Szenegrößen. Show beherrschen die Herren, da sorgen Leuchtdioden auf der Gitarre zwischenzeitlich für mehr Aufsehen als das eigentlich Songmaterial. Der Balance zwischen Show und Musik fällt heute Abend einen Tick zu sehr in Richtung Show.

Nach circa 40 Minuten ist es Zeit für den Change-Over. Nach weiteren circa 30 Minuten ist die Bühne präpariert für den Headliner aus Schweden. Ein paar Minuten nach 21 Uhr geht das Licht aus und das Quintett entert die Bühne. Schon vom Outfit her hat sich einiges getan bei Nestor. Vor einigen Jahren waren es einfach weiße Klamotten, die die Herren auf der Bühne trugen. Jetzt ist es der feine Zwirn, wobei Sänger Gustafsson mit seiner Fransenjacke, die an John Wayne erinnert, hervorsticht. Spätestens beim zweiten Stück, Kids In A Ghost Town, ist das Publikum elektrisiert. Dafür sorgt auch die positive Ausstrahlung, die vor allem Sänger Gustafsson transportiert. Hier haben Musiker einfach Bock auf den Job.

Die Inszenierung von den beiden eher balladesken Nummern The One That Got Away und Daughter, der überhaupt erstmals live gespielt wird, mit Klavierbegleitung und zwei Kerzenständern, ist atmosphärisch stark und zeigt Nestor nicht nur als Gute-Laune-Kapelle.

Die gute Laune kehrt spätestens mit These Days und Perfect 10 (Eyes Like Demi Moore) zurück. Mitklatschen, Tanzen, Schwofen – alles geht zu den Ohrwürmern von Nestor. Gustafsson erklärt mehrfach den Werdegang und die Anfangszeit. 1993 waren Nestor erstmalig in Hamburg und haben an einem Nachwuchswettbewerb teilgenommen. Allerdings empfand die Jury den Beitrag der jungen Band aus Schweden als nicht stark genug. So sind Nestor On The Run und das Teenage Rebel-Leben haben sich die Herren zurückgeholt. Der Schlusspunkt huldigt das Jahr 1989, in dem die Protagonisten als Schüler ihre ersten musikalischen Gehversuche starteten, mit dem Kopf voller Ideen. Mehr Nostalgie geht nicht und setzt den Schlusspunkt unter circa 80 Minuten Nestor, die einen perfekten Eskapismus für einen Abend liefern und ungezwungen in die Jugend zurückschauen.

Wer auf AOR und Melodien im Rockgewand steht, der sollte sich Nestor einmal anhören. Live ist die Truppe noch etwas stärker, da Gustafsson und Co. es jederzeit schaffen, eine positive Ausstrahlung zu transponieren und den Menschen vor der Bühne eine gute Zeit zu verschaffen. So hemdsärmlich wie zum Start der Karriere kommen die Herren nicht mehr rüber. Technisch auf hohem Niveau bespielen die Schweden auch die verbaute Große Freiheit 36 ohne Probleme und liefern einen starken Sound. Wir sind gespannt, was in den kommenden Jahren noch aus dem Hause Nestor kommt.