Steel Panther: haben neue Hymne „The Mother’s Day Song“ veröffentlicht

Nach einer gefühlten Ewigkeit kehrt die kalifornischen Metal-Band Steel Panther mit einer Hymne für die Ewigkeit zurück. Das Quartett, bestehend aus Michael Starr, Satchel, Spyder und Stix Zadinia, hat eine Hommage an alle Mütter geschaffen – zu Ehren ihres Lieblingsfeiertags: dem Muttertag.

The Mother’s Day Song repräsentiert Steel Panther in Reinkultur: vollgepackt mit eingängigen Riffs, treibenden Rhythmen und unvergesslichen Mitsing-Refrains. Die respektlose Ode an Mütter rund um den Globus wird mit dem typischen Humor und dem extravaganten Stil der Band präsentiert und feiert die Frauen, die zukünftige Generationen in die Welt bringen – ganz im Steel-Panther-Stil.

Das Musikvideo zum Song, unter der Regie von langjährigem Weggefährten J.T. Arbogast, ist eine Hommage an den legendären Auftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show. Im Video präsentieren sich Steel Panther in ihren elegantesten Anzügen vor einem strahlend weißen Hintergrund – eine augenzwinkernde Anspielung auf die legendäre Fernsehsendung. Es dürfte sich zu einem weiteren Highlight im bereits gefeierten visuellen Repertoire der Band entwickeln.

The Mother’s Day Song ist der erste Originalsong von Steel Panther seit drei Jahren. Gleichzeitig ist er die erste Veröffentlichung über ihr neues Labels Frontiers Music.

„We’ve signed a lot of things in our career including more body parts than we can remember, but we have now officially signed with Frontiers. Serafino and his team sent us a better batch of drugs and hookers than they gave to Dave Mustaine and Megadeth, and we all saw how great that album did. Those Italians know how to rub us the right way, and they paid us while doing it. We can’t wait to go visit them in their homeland and enjoy their women and wine. Hide your moms, priests, and nuns” , erklärten Steel Panther zum Thema Gesang.

Weitere Musik von Steel Panther wird in Kürze über Frontiers Records veröffentlicht.

Nach einer erfolgreichen Nordamerika-Tour genießt die Band derzeit eine wohlverdiente Auszeit, bevor es wieder nach Europa geht. Steel Panther starten ihre Europe Twenty Twenty S€X Tour am 15. Juni in Paris, Frankreich, und beenden sie am 25. Juli in Southampton, Großbritannien.

Steel Panther – Europe Twenty Twenty S€X Tour

17.06. Köln – Essigfabrik

18.06. Aschaffenburg – Colos-Saal

19.06. Hamburg – Docks

21.06. Leipzig – Hellraiser

22.06. Berlin – Metropol

27.06. Linz (AT) – Posthof Frischluft Open Air

29.06. Braunschweig – Schöhn & Fröhlich

30.06. München – Backstage Werk

02.07. Regensburg – Eventhall Airport

03.07. Zürich (CH) – Volkshaus

08.07. Stuttgart – LKA

12.07. Coesfeld – Fabrik

14.07. Saarbrücken – Garage

Weitere Informationen zu allen anstehenden Konzerten, inklusive Ticketkauf und VIP-Paketen: https://steelpanther.com/pages/tour

Steel Panther eroberten die Musikszene im Sturm mit ihrem Debütalbum Feel The Steel. Das in Spandex gekleidete Quartett begeisterte die Welt mit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle Death To All But Metal – einer Hymne, die die Missstände der Popmusikwelt anprangerte und die Zeile „Heavy Metal’s back“ sang. Songs wie Asian Hooker, Community Property und Girl From Oklahoma überzeugten Fans und Kritiker gleichermaßen. Auf dem Debütalbum waren außerdem Gastauftritte von Corey Taylor (Slipknot), M. Shadows (Avenged Sevenfold), Justin Hawkins (The Darkness) und Scott Ian (Anthrax) zu hören.

Weitere Informationen zu Steel Panther:

www.steelpanther.com