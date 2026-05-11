Subway To Sally am 10.04.2026 in der Hamburger Markthalle

Event: Nackt III – Lügen & Legenden

Headliner: Subway To Sally

Ort: Markthalle Hamburg

Datum: 10.04.2026

Genre: Folk Metal, heute akkustisch

Besucher: Um die tausend

Setlist

Subway To Sally einmal ‚Nackt‚ zu erleben, das lohnt sich. Nur mit akustischen Instrumenten gerüstet, mit Laute statt E-Gitarre, mit Cello statt E‑Bass. Und in gewisser Weise ist die Hamburger Markthalle der perfekte Ort hierfür, viel besser als jede schicke klassische Halle mit ihren samtgepolsterten Stühlen. Die Klangqualität hat keine Probleme, gleichzuziehen. Doch statt verzierter Wände und roten Stoffs sitzt hier niemand, jede:r steht. Und das bedeutet: singen, klatschen, tanzen. Ohne jede Eitelkeit, die sonst so oft mit „klassischerer“ Musik aufzieht.

Und das gilt vom ersten Moment an. Nach einem kurzen Vorspiel auf der Laute betritt der Rest der älteren Herren die Bühne. In schlichtem Schwarz geleiten sie Ally Storch in ihrem Kleid aus Rosen auf die Bühne. Sie ist der eine Farbklecks auf der Bühne, so zentral wie die schneidende Melodie ihrer Geige. Alles beginnt ein Viertelstündchen zu spät, aber ausnahmsweise habe ich damit gar kein Problem: Andernfalls wäre die Menschenschlange wohl kaum rechtzeitig von der Brücke in die Halle gekommen.

Und eine Vorband gibt es heute nicht. Nur pure, wunderschöne Lieder. Kaum Moderation, kaum Rufe ins Publikum. Doch eine machtvolle, dichte Stimmung, die ausschließlich aus der Musik entsteht. Das gelingt nur den Besten. Und so erleben die Fans gemeinsam die schönsten Lieder von Subway To Sally. Getragen von den Klängen, die selten so gut klangen.

Zwischendurch wird das durch besondere Momente garniert: eine Rose, die dem Sänger Eric Fish bei Kleid Aus Rosen zugeworfen wird und die er am Ende des Abends mit angedeutetem Kuss zurückreicht. Die Intensität, mit der der Falsche Heiland skandiert wird. Die Ausdauer, mit der das Publikum Räuber Saufen Blut trägt, bevor die Zugabe kommt. Dieser Abend definiert sich nur durch die Musik, ohne jeden Schmuck. Ganz Nackt, wie es der Tourname verspricht. Und wunderschön.