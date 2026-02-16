The Hellacopters: „Rarities Compilation Cream Of The Crap! Volume 3“ ist jetzt erhältlich

Vergangenen Freitag erschien Cream Of The Crap! Collected Non-Album Works • Volume 3, der neueste und lang erwartete Teil einer Reihe von Raritäten-Kompilationen der schwedischen High-Energy-Rocker The Hellacopters.

Das komplette Album könnt ihr hier auf YouTube streamen:

Die Sammlung vereint seltene und weniger bekannte Stücke aus unzähligen Singles, EPs und Compilation-Beiträgen. Die 24 Tracks dieser Box wurden ursprünglich zwischen 1998 und 2005 veröffentlicht, die meisten davon nur auf Vinyl und vergriffenen CDs. Darunter befinden sich Eigenkompositionen wie Disappointment Blues, Freeway To Hell, Doggone Your Bad-Luck Soul, Ferrytale und Long Gone Losers sowie Coverversionen von Songs von Motörhead, Wilson Pickett, MC5, Smokey Robinson, Lynyrd Skynyrd, Bob Seger, Alice Cooper, The Ramones, The Nomads, Adam West – dessen Sänger Jake Starr die Liner Notes für diese Veröffentlichung verfasste – und vielen, vielen mehr.

Viele dieser Songs wurden bisher noch nie digital veröffentlicht. Sorgfältig zusammengestellt von Robert Eriksson, von Henke Jonsson von Masterbändern und Vinyl digitalisiert und von Magnus Lindberg für maximale Klangqualität remastert – mit Cream Of The Crap! Collected Non-Album Works • Volume 3. The Hellacopters präsentieren eine atemberaubende Sammlung unglaublichen, energiegeladenen Rock’n’Roll auf dieser über 75-minütigen Doppel-Vinyl-LP, CD und als Download. Mehr Infos dazu findet ihr hier:

