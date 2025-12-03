The Hellacopters: kündigen die Veröffentlichung vom 3. Teil ihrer Rarities Collection Serie „Cream Of The Crap!“ für den 13.02.2026 an

Die schwedischen High-Energy-Rocker The Hellacopters feierten kürzlich ihr 30-jähriges Jubiläum. Nach der Veröffentlichung ihres vielgelobten Albums Overdriver am 31. Januar 2025, ist es nun an der Zeit, ihrer treuen Fangemeinde etwas wahrhaft Nostalgisches zu bieten.

Cream Of The Crap! (Collected Non-Album Works) Volume 3 ist der neueste und längst überfällige Teil einer Reihe von Raritäten-Kompilationen, die 2002 begann und seltenes und weniger bekanntes Material aus unzähligen The Hellacopters-Singles, EPs und Compilation-Songs vereint.

Die 24 Titel dieser Box wurden ursprünglich zwischen 1998 und 2005 veröffentlicht, die meisten davon nur auf Vinyl und vergriffenen CDs. Darunter befinden sich Originale wie Disappointment Blues, Freeway To Hell, Doggone Your Bad-Luck Soul, Ferrytale und Long Gone Losers sowie Coverversionen von Songs von Motörhead, Wilson Pickett, MC5, Smokey Robinson, Lynyrd Skynyrd, Alice Cooper, The Ramones, The Nomads, Adam West – dessen Sänger Jake Starr die Liner Notes für diese Veröffentlichung verfasste – und vielen, vielen mehr.

Viele dieser Songs wurden zudem noch nie digital veröffentlicht. Sorgfältig zusammengestellt von Robert Eriksson, von Henke Jonsson von Masterbändern und Vinyl digitalisiert und von Magnus Lindberg für maximale Klangtreue remastert – mit Cream Of The Crap! The Hellacopters präsentieren eine atemberaubende Sammlung unglaublichen, energiegeladenen Rock’n’Roll auf dieser über 75-minütigen Doppel-Vinyl-, CD- und Digital-Veröffentlichung.

Cream Of The Crap! Volume 3 – Trackliste:

Long Gone Losers Pack Of Lies (The Nomads Cover) Her Strut (Bob Seger Cover) Little Miss Sweetness (The Temptations Cover) Oh Yeah Allright! I Get A Sensation (Adam West Cover) Disappointment Blues American Ruse (MC5 Cover) Ferrytale (1998 version) Whole Lot Of Shakin´ In My Heart (Since I Met You) (Smokey Robinson Cover) I’m Eighteen (Alice Cooper Cover) Sent En Lördagkväll (Nationalteatern Cover) * Working For MCA (Lynyrd Skynyrd Cover) Boney Maronie (Larry Williams Cover) A Man And A Half (Wilson Pickett Cover) 455 SD (Radio Birdman Cover) Freeway To Hell Get Ready (Smokey Robinson Cover) Doggone Your Badluck Soul Stab Your Back (Damned Cover) Heaven (Scott Morgan Cover) What´d Ya Do? (Ramones Cover) Speedfreak (Motörhead Cover) Ungrounded Confusion (The Flaming Sideburns Cover)

nur bei physischen Editionen verfügbar

Die remasterte Version von Long Gone Losers, ursprünglich auf der 1998 erschienenen EP Disappointment Blues, kann hier gestreamt werden: https://hellacopters.bfan.link/lgl

Verfügbare Formate:

Gatefold 2LP (Blue, White, Dark Green, Black Marbled) w/ Poster & Logo-Schablone

Gatefold 2LP (Black) w/ Poster

Gatefold 2LP (Transparent Green) w/ Poster

CD Jewelcase

Digital Album

The Hellacopters online:

