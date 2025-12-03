Grand Devourer und Zombie Riot: Vorverkauf für die Split „Nighthaunter“ gestartet

Die Hannoveraner Death-Metal-Acts Grand Devourer und Zombie Riot tun sich zusammen und veröffentlichen am 19.12.2025 ihre Split Nighthaunter. Für Grand Devourer ist es nach der Debüt-EP bereits das zweite Lebenszeichen innerhalb eines Jahres, während die lokalen Szene-Urgesteine Zombie Riot mit ihrem mittlerweile vierten Release nachlegen.

Acht Tracks – je vier pro Band – ballern hier kompromisslos in den Death-Metal-Underground. Das Bremer Studio Silence Sucks Productions liefert den gewohnt druckvollen, heftigen Sound, der die Wucht der beiden Formationen passgenau einfängt. Für das Artwork zeichnet die Hannoveraner Tattoo-Künstlerin Maya Goldfinch verantwortlich, die die düstere Ästhetik von Nighthaunter visuell auf den Punkt bringt.

Erscheint am 19.12.2025 via Neckbreaker Records. Vorbestellungen können hier getätigt werden!

https://neckbreakerrecords.bigcartel.com

Außerdem gibt es ein exklusives Shirt-Design von Grand Devourer im Warhammer 40K Stil.