🤘🎸🎄 Adventskalender 2025 🎄🎸🤘
Startseite
Verlosungen
Adventskalender
Avatar-FotoKai R.·
AdventskalenderAktivVerlosungen
··1 Minute Lesedauer

Adventskalender 2025 – Türe 4

Inhalt Türchen 4
BezeichnungTypSonstigesPartner
Party.San Open Air – Bataillon SchlotheimPatchParty.San / Cudgel
Balmog – Pillars Of SaltCDParty.San / Cudgel
Fear Connection –  Progeny Of A Social DiseaseCDMDD Recods
Landfall – Wide Open SkyCDCMM-Online
King Satan – The Devils Evangelion CD UCM One GmbH
Anghsst – No Prayer For The WickedCD Anghsst
Metalacker Festival – LogoSchlüsselanhänger Metalacker Festival 
Metalacker Festival – LogoMagnetMetalacker Festival 
ÜberraschungsshirtT-ShirtGröße XLHead Of PR
Greetings From Suffocate City – The Funeral Portrait CD Head Of PR
Stranger Vision – FaustCD CMM GmbH
Curse Of Cain – Achtung!CD Reigning Phoenix Music GmbH
Out Of Line – LogoSchlüsselanhänger Out Of Line
Broken Fate – Horizon CD Broken Fate
Out Of Vision – Deceiving Lights CD Out Of Vision
Ballsqueezer- Farewell Tour The UniversePromo Ballsqueezer
Magnum – Bonus Disc Promo SPV/Steamhammer
Magnum Logo PatchSPV/Steamhammer

Teilnahme und Einsendeschluss:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 07. Dezember 2025!
Sunday 7th of December 2025 12:00:00 AM

Teilnehmen: