Adventskalender 2025 – Türe 4

Inhalt Türchen 4
|Bezeichnung
|Typ
|Sonstiges
|Partner
|Party.San Open Air – Bataillon Schlotheim
|Patch
|Party.San / Cudgel
|Balmog – Pillars Of Salt
|CD
|Party.San / Cudgel
|Fear Connection – Progeny Of A Social Disease
|CD
|MDD Recods
|Landfall – Wide Open Sky
|CD
|CMM-Online
|King Satan – The Devils Evangelion
|CD
|UCM One GmbH
|Anghsst – No Prayer For The Wicked
|CD
|Anghsst
|Metalacker Festival – Logo
|Schlüsselanhänger
|Metalacker Festival
|Metalacker Festival – Logo
|Magnet
|Metalacker Festival
|Überraschungsshirt
|T-Shirt
|Größe XL
|Head Of PR
|Greetings From Suffocate City – The Funeral Portrait
|CD
|Head Of PR
|Stranger Vision – Faust
|CD
|CMM GmbH
|Curse Of Cain – Achtung!
|CD
|Reigning Phoenix Music GmbH
|Out Of Line – Logo
|Schlüsselanhänger
|Out Of Line
|Broken Fate – Horizon
|CD
|Broken Fate
|Out Of Vision – Deceiving Lights
|CD
|Out Of Vision
|Ballsqueezer- Farewell Tour The Universe
|Promo
|Ballsqueezer
|Magnum – Bonus Disc
|Promo
|SPV/Steamhammer
|Magnum Logo
|Patch
|SPV/Steamhammer
Teilnahme und Einsendeschluss:
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 07. Dezember 2025!
Sunday 7th of December 2025 12:00:00 AM
Teilnehmen: