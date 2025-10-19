Sierra Veins: veröffentlicht neuen Song „Memory Cells feat. Ghost Dance“

Mit einer Mischung aus Gewalt und Melancholie, Zartheit und Brutalität erschafft Sierra Veins – früher bekannt als Sierra – ein einzigartiges, überwältigendes Klanguniversum, inspiriert von Synthwave, EBM und Darkwave.

Die neue Single Memory Cells (feat. Ghost Dance) stammt vom kommenden Album In The Name Of Blood, das am 7. November 2025 über Big Wax (physisch) und Blood Blast (digital) erscheint. Der Song setzt ihre charakteristische Mischung aus cineastischem Sound, Intensität und unvergesslichen Melodien fort.

Seht euch das Visualizer-Video zu Memory Cells (feat. Ghost Dance) hier an:

Hört euch Memory Cells (feat. Ghost Dance) hier an: https://sierraveins.bfan.link/memory-cells

Seit 2017 veröffentlicht die französische Künstlerin ihre Musik eigenständig, stets mit einer klaren künstlerischen Vision und einem unverwechselbaren Ansatz. Bereits ihre Singles Gone und Unbroken (2019) erzielten Millionen von Streams und machten sie schnell zu einer festen Größe der Szene. 2022 folgte die große Tour an der Seite von Carpenter Brut durch die USA und Europa, mit Stationen in legendären Venues wie dem Fonda Theatre in Los Angeles, dem Zénith in Paris oder dem O2 Shepherd’s Bush Empire in London. Es folgten außerdem Auftritte auf dem Gotik Wave Treffen (2024) und M’era Luna (2025).

Am 7. November 2025 erscheint das neue Album – ein introspektives Werk über Identität und Selbstfindung, das eng mit der Namensänderung zu Sierra Veins verbunden ist.

In The Name Of Blood Tracklist:

1. In The Name Of Blood

2. Memory Cells (feat. Ghost Dance)

3. Who I Used To Be

4. The One

5. Ain’t No Woman

6. My Poison

7. Desire

8. It Was Written

9. The End Of Time

Erhältlich als: Transparent grün Gatefold LP / CD / Digital Album

Im November und Dezember geht Sierra Veins auf große Europatour, mit Konzerten in Paris, Brüssel, Berlin, Kopenhagen, Stockholm und Helsinki. Ein immersives Live-Erlebnis, das ihre kompromisslose Mischung aus Electro, Synthwave, EBM und Metal auf die Bühne bringt.

Sierra Veins – Album Release Tour

20.11.2025 – Rouen (FR) – Au 106

21.11.2025 – Nancy (FR) – L’Autre Canal

22.11.2025 – Auxerre (FR) – Le Silex

28.11.2025 – Amsterdam (NL) – Melkweg

29.11.2025 – Brüssel (BE) – Botanique

02.12.2025 – Köln (DE) – Luxor

03.12.2025 – Frankfurt am Main (DE) – Das Bett

04.12.2025 – Berlin (DE) – Hole44

05.12.2025 – Hamburg (DE) – Molotow

06.12.2025 – Copenhagen (DK) – VEGA

07.12.2025 – Herford (DE) – Kulturwerk

12.12.2025 – Stockholm (SWE) – Hus 7 / Are AB

13.12.2025 – Helsinki (FI) – On The Rocks

Sierra Veins online:

https://www.instagram.com/sierraveins

https://www.facebook.com/sierraveins